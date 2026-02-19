„TP-Link“ paduota į teismą Teksase dėl teigiamų sąsajų su Kinijos hakerių grupėmis
TP-Link, vis dar populiariausias maršrutizatorių prekės ženklas JAV, yra paduotas į teismą Teksaso valstijos dėl įtarimų, kad jis leido valstybinėms Kinijos hakerių grupėms prisijungti prie savo įrenginių. Bendrovė jau kelerius metus yra dėmesio centre dėl tariamų ryšių su Pekinu, o kai kurie įstatymų leidėjai ragina uždrausti jos produktų pardavimą JAV.
Teksaso generalinis prokuroras Ken Paxton pirmą kartą pradėjo tyrimą prieš TP-Link 2025 m. spalio mėn. Jis rašė, kad bendrovė galbūt padėjo Kinijos vyriausybei gauti prieigą prie JAV naudotojų duomenų ir jais piktnaudžiauti.
Dabar Paxton iškėlė bylą prieš „TP-Link“ dėl teiginių, kad ji apgaulingai reklamuoja savo tinklo įrenginius ir leidžia Kinijos komunistų partijai prieiti prie amerikiečių naudotojų įrenginių jų namuose.
„Nepaisant teiginių apie privatumą ir saugumą, „TP Link“ produktai buvo naudojami Kinijos Liaudies Respublikos („KLR“) valstybės remiamų hakerių grupių, siekiančių surengti keletą kibernetinių atakų prieš Jungtines Valstijas“, – rašė Paxton.
„TP-Link“, įkurta 1996 m. brolių Zhao Jianjun ir Zhao Jiaxing, 2008 m. įsteigė savo padalinį JAV, kuris rūpinasi rinkodara ir palaikymu Šiaurės Amerikoje, nors nuosavybės teisės ir veikla tebėra susijusios su jos motinine įmone Šendžene.
Tačiau Paxton nėra įsitikinęs, kad atskyrimas yra pakankamai aiškus. Generalinio prokuroro ieškinyje teigiama, kad „TP-Link“ nuosavybės teisės ir tiekimo grandinė yra susijusios su Kinija, o tai reiškia, kad bendrovė turi laikytis Azijos šalies nacionalinių duomenų įstatymų. Šie įstatymai reikalauja, kad bendrovės vykdytų Kinijos žvalgybos agentūrų prašymus atskleisti amerikiečių duomenis.
Paxton taip pat kritikuoja „TP-Link“ už tai, kad ant visų savo produktų klijuoja lipdukus „Pagaminta Vietname“, teigdamas, kad beveik visos jo įrenginiuose esančios sudedamosios dalys yra importuotos iš Kinijos. „TP-Link nutyli svarbius faktus, kad suklaidintų vartotojus, jog jos Vietname surinkti produktai nėra susiję su Kinija. Realybė yra ta, kad „TP-Link“ toliau vykdo savo tiekimo grandinę giliai Kinijoje, su Kinijos parama ir per Kinijos eksportą“, teigiama ieškinyje.
„TP-Link“ pasisakymas apie ieškinį:
Taip pat yra kaltinimų, kad „TP-Link“ pažeidžia Teksaso įstatymus, užsiimdama „klaidinga, klaidinančia ir apgaulinga prekybos praktika“. Teksaso gubernatorius Greg Abbott sausio mėnesį uždraudė valstybiniams tarnautojams naudoti „TP-Link“ produktus.
Remiantis „Reuters“, Trump administracija sustabdė planus uždrausti įmonės maršrutizatorius vasario pradžioje, prieš pat prezidento Donald Trump ir prezidento Xi Jinping susitikimą.
