Automobilių programinės įrangos nepalaikymas kelia daug grėsmių, apie kurias daugelis nepagalvoja
Kai 2024 m. „Fisker“ paskelbė bankrotą, tik 419 jos elektriniai SUV „Ocean“ buvo pasiekę klientus Jungtinėje Karalystėje. Viena savininkė iš Sautamptono savo kieme stovinčio 60 000 svarų kainavusio visureigio nebegalėjo naudoti – ne dėl išsikrovusios baterijos ar sugedusio variklio, bet dėl to, kad automobilio programinė įranga atsisakė paleisti variklį. Netrukus įmonės serveriai nustojo veikti, o jos Kalifornijos inžinieriai nustojo atsakyti į žinutes.
Šiuolaikinio automobilio vertė nebėra susijusi pirmiausia su mechaniniu patikimumu, bet su programinės įrangos tęstinumu. Vis dažniau skirtumas tarp „veikia“ ir „neveikia“ priklauso nuo to, ar nuotolinio autentifikavimo sistema arba belaidis atnaujinimas tebėra aktyvūs. Nuo pradinio lygio hečbekų su programėle valdomu raktų nenaudojimu iki prabangių elektromobilių su debesų technologijomis susietu diagnostikos įranga – pagrindinės automobilio funkcijos dabar yra susijusios su programinę įrangą prižiūrinčios įmonės likimu.
Ši priklausomybė nėra nauja, tačiau rizika yra didesnė nei bet kada. „Better Place“, ambicingas Izraelio ir Danijos bendras projektas, įkurtas 2007 m., tą pamoką išmoko dešimtmetį anksčiau. Visas jos verslo modelis buvo pagrįstas centralizuotais serveriais, koordinuojančiais baterijų keitimo stotis ir tikrinančiais transporto priemones naudojant nuosavybinę programinę įrangą.
Kai 2013 m. įmonė žlugo praradusi 850 mln. JAV dolerių, „Renault“ uždarė gamybos liniją Turkijoje. Be aktyvių serverių tūkstančiai automobilių akimirksniu neteko prieigos prie įkrovimo infrastruktūros ir valdymo sistemų – tai buvo pirmasis didelio masto elektromobilių „užblokavimo“ atvejis pasaulyje.
Šiandienos programine įranga valdomos transporto priemonės yra kur kas sudėtingesnės ir dar labiau priklauso nuo skaitmeninės infrastruktūros. Debesų platformos dabar tarpininkauja viskam – nuo energijos valdymo algoritmų iki skaitmeninių raktų, prognozuojamosios priežiūros ir vairuotojo pagalbos kalibravimo. Kiekvienas programinės įrangos modulis gali priklausyti nuo trečiųjų šalių tiekėjų, kurių gedimas gali turėti domino efektą visai sistemai.
Senstantys automobiliai iliustruoja, kaip šis pažeidžiamumas vystosi. Pavyzdžiui, senesnių „Tesla“ automobilių savininkai gali įsigyti pigesnius „Model S“ sedanus, bet neturi garantijos, kad programinė įranga bus atnaujinama ilgą laiką. Nepalaikomi automobiliai yra pažeidžiami ne tik gedimų, bet ir kibernetinio saugumo pažeidžiamumų atžvilgiu.
Automobilis su pasenusia programine įranga iš esmės yra tiesiogiai prie interneto prijungtas nepatobulintas galinis įrenginys, o kartais tokios sistemos yra atsakingos už variklio ar stabdžių funkcijų valdymą.
Aukščiausios klasės senieji automobiliai susiduria su ta pačia dilema, tik kitokia forma. Kai kuriems 1990-ųjų „McLaren F1“ automobiliams dabar reikia senų nešiojamųjų kompiuterių su pasenusia „Windows“ sistema, kad būtų galima užvesti variklį.
Automobilių pramonė reagavo siekdama standartizacijos. „Catena-X“, automobilių gamintojų, tiekėjų ir programinės įrangos įmonių konsorciumas, kuria bendrą duomenų infrastruktūrą, kuri seka dalių ir kodų priklausomybes per visą automobilio gyvavimo ciklą.
Tinklas siekia padaryti programinės įrangos komponentus labiau keičiamais, apibrėždamas bendrus API ir skaitmeninį programinės įrangos sąrašą. Praktikoje tai leistų gamintojams pakeisti lygiaverčius modulius, jei partneris nesugebėtų to padaryti, taip pratęsiant automobilių, kurie kitaip būtų susieti su nebeveikiančiais tiekėjais, funkcinį gyvavimo laiką.
Tačiau net ir su tokiomis iniciatyvomis kaip Catena-X automobiliai lieka susieti su nuosavybinėmis ekosistemomis. Pramonė nėra nustačiusi minimalių kritinės programinės įrangos tarnavimo laikų ar reguliavimo reikalavimų duomenų tęstinumui, todėl automobilių gamintojai ir savininkai lieka pažeidžiami tiems patiems rizikos veiksniams, kurie pražudė „Fisker“ ir „Better Place“ – paslaugų praradimui, dėl kurio gali būti prarasta milijonų dolerių vertės veikiančių transporto priemonių.
