Teigiama, kad ASUS X870 pagrindinė plokštė nužudė 9800X3D, o po to pasiglemžė ir pakaitinį 9850X3D
Vienas Australijos naudotojas teigia, kad du „Ryzen X3D“ procesoriai per kelias savaites sugedo toje pačioje „ASUS TUF X870-P WIFI“ pagrindinėje plokštėje po to, kai kurį laiką buvo pasitaikę periodiniai sistemos sutrikimai ir užstrigimai paleidžiant kompiuterį. „Reddit“ naudotojas UniverseWillDecide teigia, kad jo pirmoji konfigūracija buvo sujungta su „Ryzen 9800X3D“, kuris veikė normaliai apie savaitę, kol sistema pradėjo užstrigti ramybės būsenoje arba paleidžiant „Windows“.
Jie praneša, kad OCCT atminties testas buvo išlaikytas, bet stabilumo problemos atsirado per AVX2 intensyvų testavimą. Naudotojas grąžino procesorių per „Amazon“ per mažmenininko grąžinimo laikotarpį, tada perkonfigūravo sistemą su „Ryzen 9850X3D“, kurį, kaip teigia, įsigijo vietoje išleidimo metu.
Tame pačiame pranešime teigiama, kad ir pakeistas procesorius po kelių savaičių naudojimo nustojo veikti. Naudotojas sako, kad tiesiogiai nekaltina AMD, bet įtaria, kad priežastis gali būti programinės įrangos veikimas, konkrečiai – pagrindinės plokštės BIOS įtampos nustatymai. Jis taip pat mini, kad turi ASUS „TUF GeForce RTX 5090“, ir sako, kad įsigijo TUF serijos produktą tikėdamasis ilgalaikio patikimumo.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai ASUS viešai reagavo į ankstesnius skundus, susijusius su „Ryzen 9800X3D“ ir AMD 800 serijos pagrindinėmis plokštėmis. 2026 m. sausio 23 d. pareiškime ASUS teigė, kad žino apie pranešimus ir pradėjo vidinį tyrimą, įskaitant suderinamumo ir našumo patikrinimus bendradarbiaujant su AMD. ASUS taip pat patarė savininkams atnaujinti BIOS iki naujausios versijos naudodami EZ Flash arba BIOS Flashback ir paprašė nukentėjusius klientus kreiptis į pagalbos tarnybą. Deja, nuo tada jokių naujienų iš ASUS nebuvo.
