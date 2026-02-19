„Windows 11“ užduočių juostoje bus integruotas tinklo greičio testas
„Microsoft“ pristatė „Windows 11 Builds 26100.7918“ ir „26200.7918“ (KB5077241). „Release Preview Channel“ mėgėjai gali išbandyti keletą naujų funkcijų ir patobulinimų, esančių 24H2 (Build 26100) ir 25H2 (Build 26200) versijose. Šiaurės Amerikos megakorporacijos „Windows Insider“ tinklaraštyje aprašomi du atskiri diegimai: „laipsniškas“ ir „įprastas“. Pirmuoju atveju per pastarąją dieną daugiausia žiniasklaidos dėmesio sulaukė visiškai nauja „Taskbar & System Tray“ (Užduočių juosta ir sistemos dėklas) priemonė. Oficialus įmonės aprašymas išsamiai apibūdina šią naudingą funkciją: „(a) dabar užduočių juostoje yra integruotas tinklo greičio testas. Jį galima atidaryti iš „Wi‑Fi“ arba „Cellular Quick Settings“ (Mobiliojo ryšio greiti nustatymai) arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus tinklo piktogramą sistemos dėkle.“
Tęsdamas šią mintį, tinklaraštis toliau rašo: „greičio testas atidaromas numatytoje naršyklėje ir matuoja Ethernet, Wi-Fi ir mobiliojo ryšio jungtis. Ši funkcija padeda patikrinti tinklo našumą ir išspręsti problemas.“ Paprastai šiuolaikiniai „Windows“ naudotojai šios rūšies diagnostiniams duomenims gauti naudoja trečiųjų šalių programas arba atitinkamas svetaines.
