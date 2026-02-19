NVIDIA GTC 2026 renginyje žada atskleisti lustą, kuris „nustebins pasaulį“
Pietų Korėjos laikraštis „The Korea Economic Daily“ interviu su NVIDIA generaliniu direktoriumi Jensenu Huang paskelbė, kad Huang tikisi, jog kitą mėnesį vyksiančioje konferencijoje GTC 2026 kompanija pristatys „lustą, kuris nustebins pasaulį“. Straipsnyje teigiama, kad šis komentaras buvo pateiktas neplanuotoje klausimų ir atsakymų sesijoje Santa Klaroje, Kalifornijoje, po vakarienės su NVIDIA ir „SK Hynix“ inžinieriais.
GTC 2026 konferencija vyks kovo 16–19 d. San Chosė, o Jensen Huang pagrindinis pranešimas numatytas kovo 16 d., kaip nurodyta NVIDIA renginių puslapiuose. NVIDIA neatskleidė, kokiam produktui priskirtinas „nustebinantis“ lustas, ar jis susijęs su duomenų centrų greitintuvais, tinklais ar kitomis silicio kategorijomis.
Kitą mėnesį vyksiančioje GTC 2026 konferencijoje pristatysime lustą, kuris nustebins pasaulį.
— Jensen Huang, „The Korea Economic Daily“
Tame pačiame „Korea Economic Daily“ straipsnyje taip pat cituojamas Huang, sakantis, kad NVIDIA parengė „keletą naujų lustų, kurių pasaulis dar nematė“, tuo pačiu pabrėždamas, kad toliau didinti našumą tampa vis sunkiau, nes technologijos artėja prie fizikinių ribų. Straipsnyje komentarai pateikiami atminties pralaidumo ir bendros inžinerijos kontekste, o Huang NVIDIA ir „SK Hynix“ inžinierius apibūdina kaip „vieną komandą“.
