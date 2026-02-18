IT darbuotojas bandė su grąžtu sunaikinti SSD ir jam nepavyko
Įrašas „Reddit“ pabrėžia tinkamų duomenų šalinimo praktikų svarbą. Pasak istorijos, įmonės „IT specialistas“ prieš išmesdamas SSD jį sunaikino naudodamas grąžtą. Problema? Jis išgręžė vieną skylę korpuso centre, pradurdamas korpusą, bet nekliudė mažos montažinės plokštės viduje – taip faktiškai padarė duomenų sunaikinimo bandymą beprasmišką.
Elektriniai įrankiai, tokie kaip grąžtai, jau seniai naudojami fiziniam saugojimo įrenginių sunaikinimui, bet tik tada, kai naudojami tinkamai. Tradicinių mechaninių kietųjų diskų atveju dažnai pakanka kelių išsibarsčiusių skylių, kad būtų sunaikintos viduje esančios plokštelės ir duomenų atkūrimas taptų beveik neįmanomas. Gręžimas gali būti veiksmingas ir SSD atveju, bet tik tada, jei iš tiesų paliečiate vidinę struktūrą. Kaip rodo „Reddit“ istorija, kai kuriuose SSD naudojamos maži PCB, kurie neužpildo viso disko korpuso.
