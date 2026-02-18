Olandų policija suėmė vyrą kaltindama kompiuteriniu įsilaužimu, nes patys nusiuntė jam failų nuorodas
Nyderlandų policija areštavo vyrą, kaltinamą kompiuteriniu įsilaužimu, po to, kai valdžios institucijos jam netyčia nusiuntė konfidencialius failus, kuriuos jis atsisakė ištrinti, kol negaus už tai atlygio. Iš šio atvejo galima padaryti išvadą, kad šantažuoti valdžios institucijas tikriausiai nėra gera idėja, net jei tai yra jų pačių sukurta situacija.
Ši absurdiška istorija prasidėjo vasario 12 d., kai 40-metis vyras iš Ridderkerko kreipėsi į policiją dėl kito tyrimo. Jis pareigūnui pasakė, kad galbūt turi su byla susijusių nuotraukų, todėl jam buvo nusiųsta nuoroda failams įkelti. Deja, vietoj nuorodos įkelti failus, pareigūnas jam nusiuntė nuorodą atsisiųsti konfidencialius policijos dokumentus. Būtent šiuo momentu vyras, kaip pranešama, nusprendė, kad būtų gera idėja pasinaudoti situacija. Anot „Politie“, jis atsisiuntė failus, nors jų dalijimasis buvo akivaizdi klaida.
Tada teigiama, kad kai policija liepė jam sustoti ir ištrinti jau atsisiųstą medžiagą, vyras atsakė, kad tai padarys tik jei „gaus kažką mainais“. Nėra nurodyta, kas tai galėjo būti, tačiau akivaizdu, kad tai buvo pinigai. Atrodo, kad vyras klaidingai palaikė Olandijos policiją internetine auka, pasirengusia perduoti „Bitcoin“ ar kažką panašaus, todėl jo namuose buvo atlikta krata, o jo įrenginiai buvo konfiskuoti, siekiant atkurti dokumentus ir užkirsti kelią jų tolesniam platinimui.
Pareiškime dėl šio atvejo policija pabrėžė, kad bet kas, kas gauna atsisiuntimo nuorodą, žinodamas, kad turėtų gauti įkėlimo nuorodą, ir atsisiunčia failus, nepaisydamas draudimo, gali būti kaltinamas kompiuteriniu įsilaužimu. Valdžios institucijos pranešė apie duomenų pažeidimą ir pradėjo tyrimą, nors atrodo, kad vyras, atsisiuntęs dokumentus, jų niekam kitam neperdavė. Kiek šie paviešinti dokumentai buvo konfidencialūs ir ar juose buvo asmeninė informacija apie žmones, susijusius su vykstančiomis bylomis, nebuvo atskleista.
Naujausi komentarai