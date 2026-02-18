Aklas testo rezultatai rodo, kad žaidėjams labiau patiko DLSS 4.5 vaizdas nei įgimta rezoliucija
„ComputerBase“ atliko didžiulį aklą testą internete, kurio metu tūkstančiai žaidėjų galėjo balsuoti už savo mėgstamą žaidimų vaizdo išvestį. Tarp pasirinkimų buvo naujausia NVIDIA technologija „Deep Learning Super Sampling 4.5“, AMD „FSR Upscaling AI“ su FSR 4 „Radeon RX 9000“ serijos GPU ir natūralios raiškos atvaizdavimas be AI padidinimo. Įdomu tai, kad DLSS 4.5 gavo didžiausią balsų procentą ir laimėjo visais scenarijais. „ComputerBase“ išbandė įvairius žaidimus, pvz., Anno 117, ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Satisfactory ir The Last of Us Part II. Tik Cyberpunk 2077 žaidėjai beveik vienodai teikė pirmenybę natūralios rezoliucijos atvaizdavimui, tačiau DLSS 4.5 vis tiek laimėjo su nedideliu pranašumu.
Iš pradžių „ComputerBase“ komanda atliko palyginimą naudodama vaizdo įrašus, pažymėtus tik 1/2/3/4 variantais, neatskleidžiant, kuris atvaizdavimo metodas buvo naudojamas, kad būtų užtikrintas visiškai aklas testas. Po dviejų savaičių testavimo ir tūkstančių balsų rezultatai parodė, kad žymiai labiau buvo teikiama pirmenybė naujausiai NVIDIA DLSS 4.5 technologijai. Ši išvada pabrėžia, kad naujausia NVIDIA technologija dabar yra tokia patobulinta, kad jos vaizdo išvestis siūlo neprilygstamą vizualinį patrauklumą. DLSS 4.5 naudoja antrosios kartos „Transformer“ modelį, išmokytą daug didesnio vaizdo žaidimų duomenų rinkinio, su penkis kartus didesniu skaičiavimo investicijų kiekiu nei pirmasis DLSS 4 „Transformer“ aukštesnės raiškos keitiklis. Jis naudoja FP8 duomenų formatą, leidžiantį atlikti daugiau apdorojimo su minimaliu tikslumo praradimu. Naujas algoritmas yra labiau konteksto sąmoningas, ir NVIDIA patvirtino, kad aukštesnės raiškos keitiklio įvestis yra naudojama protingiau, todėl vaizdo išvestis yra daug detalesnė ir tikslesnė.
