„Phison“ vadovas įspėja, kad daugelis elektronikos bendrovių iki metų pabaigos gali bankrutuoti
Daugelis buitinės elektronikos gamintojų iki 2026 m. pabaigos gali „bankrutuoti arba nutraukti produktų gamybą“ dėl dirbtinio intelekto sukeltos atminties trūkumo, kaip teigia „Phison Electronics“ generalinis direktorius Chien Cheng Pan duotame interviu.
Pan buvo pakviestas į „ChenTalkShow“, kur paaiškino, kad DRAM ir NAND Flash paklausos ir pasiūlos disbalansas gali išlikti iki 2030 m. Jis taip pat teigia, kad atminties tiekėjai reikalauja „trejų metų“ išankstinio apmokėjimo už tiekimą, apibūdindami dabartinę situaciją kaip pardavėjų valdomą rinką.
Vartotojų pusėje „Phison“ generalinis direktorius prognozuoja „masinį išmirimą“ tarp sistemų kompanijų, daugelis iš jų užsidarys arba nutrauks produktų serijas per 2026 m. ar jų pabaigoje, nes negalės užsitikrinti atminties. Taip pat prognozuojama, kad išmaniųjų telefonų gamyba sumažės 200–250 mln. vienetų, o kompiuterių ir televizorių gamyba bus „žymiai“ sumažinta. Kaip kainų spaudimo pavyzdį pateikiama informacija, kad 8 GB eMMC kaina padidėjo nuo maždaug 1,5 USD 2025 m. pradžioje iki maždaug 20 USD, o automobiliams skirtų produktų kaina artėja prie 30 USD, o prieinamumas išlieka nevienodas.
„Vartotojų pusėje daug įmonių žlugs. Jei negalima gauti komponentų, sistemos gamintojas, netekęs net vienos dalies, tiesiog negali tęsti veiklos.“
— Chien Cheng Pan, „Phison Electronics“ generalinis direktorius
Tiekėjai, kai trūksta prekių, linkę teikti pirmenybę didesnį pelną duodantiems pirkėjams, o Pan teigia, kad tai pirmiausia kenkia vartotojų prietaisų gamintojams. Jis sako, kad atmintis gali sudaryti daugiau nei 20 % išmaniojo telefono sąnaudų, palyginti su maždaug 5–6 % serverių atveju, todėl duomenų centrų klientams lengviau sumokėti ir užsitikrinti paskirstymą. Jis taip pat sako, kad ribotas tiekimas gali pratęsti įrenginių tarnavimo laiką, nes vartotojai gali remontuoti produktus, o ne juos keisti.
Pan taip pat teigia, kad dabartinis DRAM ir NAND Flash trūkumas yra susijęs su AI infrastruktūros paklausa. Jis taip pat paminėjo NVIDIA „Vera Rubin“ kaip konkretų pavyzdį. Jis teigia, kad NVIDIA pačios atskleista informacija rodo, jog „kiekvienas Vera Rubin GPU“ bus poruojamas su „20+TB SSD“, ir kad jei NVIDIA išsiųstų 10 milijonų vienetų, vien tik SSD reikalavimas, pagal jo skaičiavimus, suvartotų apie 20 % praėjusių metų pasaulinės NAND produkcijos, neskaitant papildomos saugyklos, reikalingos tų sistemų generuojamiems duomenims.
