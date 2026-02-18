Kinijoje pagaminta DDR5-6000 CL36 atmintis šiek tiek pigesnė, bet tokios pat spartos
„Hardware Unboxed“ paskelbė apžvalgą, kurioje daugiausia dėmesio skirta „KingBank“ mažmeninės prekybos DDR5 rinkiniui, parduodamam Australijoje, kurio galimų atminties lustų tiekėjų sąraše yra Kinijos „ChangXin Memory Technologies“, nes dabartinėje atminties rinkoje labai trūksta alternatyvių tiekėjų.
Tirtas rinkinys buvo 32 GB DDR5-6000 CL36 modelis, vietoje parduodamas už maždaug 599 AUD, palyginti su maždaug 649 AUD už panašų variantą, skirtumas sudaro apie 50 AUD. „Hardware Unboxed“ taip pat teigia, kad kai kurie iš šių Australijos rinkoje parduodamų „KingBank“ rinkinių yra tiekiami su CXMT lustais, ir tikslas buvo patikrinti, ar tai sukelia akivaizdžių suderinamumo ar stabilumo problemų modernioje AM5 platformoje.
Bandymams „Hardware Unboxed“ naudojo AMD „Ryzen 7 9800X3D“ sistemą ir pridėjo „Ryzen 7 9700X“ kaip antrąjį procesorių, kad padidintų jautrumą atminties skirtumams. Žaidimų testuose „KingBank“ DDR5-6000 CL36 rinkinys parodė panašius rezultatus kaip ir aukščiausios klasės „G.Skill“ DDR5-6000 rinkinys, taip pat gerai pasirodė palyginti su pradinio lygio DDR5-5200 rinkiniu.
„Hardware Unboxed“ taip pat atkreipia dėmesį į šios metodikos ribotumą. X3D procesoriai paprastai yra mažiau priklausomi nuo DDR5 greičio nei paprasti procesoriai, todėl rezultatai labiau atlieka „ar tai veikia tinkamai“ patikrinimą nei giluminį atminties mastelio tyrimą.
