Nutekėjo „Xiaomi 17“ ir „Xiaomi 17 Ultra“ globali išleidimo data ir Europos kainos
Dvi atskirtos ankstesnės nutekintos informacijos šaltiniai pranešė, kad tiek „Xiaomi 17“, tiek „Xiaomi 17 Ultra“ kainos Europoje bus lygiai tokios pačios kaip ir jų pirmtakų, o dabar naujas pranešimas iš Prancūzijos patvirtina šią informaciją.
Kaip matote, „Xiaomi 17“ Europoje bus siūlomas keturių spalvų: juodos, „Venture Green“, „Ice Blue“ ir „Alpine Pink“, o „Xiaomi 17 Ultra“ bus juodos, baltos ir „Starlit Green“ spalvų.
Remiantis tuo pačiu šaltiniu, abu įrenginiai bus oficialiai pristatyti vasario 28 d. pasaulinėms rinkoms, įskaitant Europą. Tikimasi, kad įrenginiai bus identiški savo kinietiškiems atitikmenims, išskyrus baterijų talpą – Europoje „Xiaomi 17“ turės 6330 mAh bateriją (palyginti su 7000 mAh Kinijoje), o „Ultra“ turės 6000 mAh bateriją (palyginti su 6800 mAh Kinijoje).
