„Apple“ pranešė apie kovo 4 d. renginį, bus atskleidžiami „iPhone“, „MacBook“ ir „iPad“
„Apple“ išsiuntė žiniasklaidai kvietimus į savo naujų produktų pristatymą. Šis bendras renginys, vadinamas tiesiog „specialiu „Apple“ patyrimu“, vyks trijuose didžiuosiuose miestuose – Niujorke, Londone ir Šanchajuje – ir, kaip tikimasi, bus mažesnio masto nei tradiciniai „Apple“ žiniasklaidos susitikimai.
Dauguma tikisi, kad „Apple“ renginyje pristatys keletą naujų produktų, įskaitant „iPhone 17e“. Pradinio lygio „iPhone“ greičiausiai bus supaprastinta standartinio „iPhone 17“ versija, tačiau su pakankamai papildomų funkcijų, kad sudomintų vartotojus. Sakoma, kad telefonas bus aprūpintas tuo pačiu „A19“ procesoriumi kaip ir originalus modelis ir galės būti tiekiamas su „MagSafe“ belaidžio įkrovimo funkcija. Jei nebus jokių paskutinės minutės pakeitimų, „iPhone 17e“ tikimasi parduoti už tą pačią 599 JAV dolerių kainą kaip ir praėjusių metų „iPhone 16e“.
„Apple“ taip pat ruošiasi pristatyti naujus „MacBook“ kompiuterius su „M5 Pro“ ir „M5 Max“ lustų procesoriais, atnaujintą bazinį „iPad“ modelį ir atnaujintą „iPad Air“. Taip pat galėsime pamatyti atnaujintą „Apple Studio Display“ versiją, nebrangų „MacBook“ kompiuterį su „A18“ procesoriumi ir net naujus „Apple TV“ bei „HomePod mini“ modelius.
„Apple“ „ypatinga patirtis“ numatyta 2026 m. kovo 4 d. 9 val. ryto Rytų laiku. Tokie renginiai paprastai suteikia pakviestų žiniasklaidos atstovų nariams galimybę daugiau sužinoti apie „Apple“ naujus produktus ir išbandyti juos kontroliuojamoje aplinkoje. „Apple“ paprastai greitai pateikia savo naujus produktus į rinką po jų pristatymo, todėl jų išleidimo ilgai laukti nereikės.
Verta pabrėžti, kad „Apple“ kvietime nėra konkrečiai paminėta nieko apie naujus produktus; jame yra tik vienas 3D grafikos vaizdas su įmonės logotipu, sudarytu iš žalių, geltonų ir mėlynų diskų. Taigi, nėra garantijos, kad pamatysime kokius nors naujus produktus, nors, atsižvelgiant į renginio laiką, tai tikriausiai yra saugus spėjimas.
