„Western Digital“ suplanuota 2026 m. HDD gamyba jau yra išpirkta
Šiuo metu didžiąją dalį savo verslo WD vykdo su AI duomenų centrų teikėjais, kurie perka kuo daugiau HDD, net kelerius metus anksčiau nei planuota. „Western Digital“ jau išpardavė visą savo HDD gamybos pajėgumą šiais metais, o dar tik vasaris. Pasak generalinio direktoriaus Irvingo Tano, 2026 m. yra faktiškai visiškai užsakyti. AI įmonės perka dar nepagamintus saugojimo diskus, todėl tradiciniams klientams greičiausiai nebus palengvėjimo – bent jau per artimiausius kelerius metus.
Tan atskleidė tiekimo krizę per naujausią bendrovės ketvirčio pelno ataskaitą. Pajamos per metus išaugo 25 proc. iki 3,02 mlrd. JAV dolerių, o trečiasis ketvirtis, kaip prognozuojama, bus dar geresnis – pajamos išaugs 40 proc. palyginti su praėjusiais metais. Tan teigė, kad „Western Digital“ sėkmingai tenkina sparčiai augančią AI varomos duomenų ekonomikos paklausą, didindama didelės talpos HDD gamybą iki beprecedentės apimties.
Bendrovės gamybos pajėgumai jau išparduoti iki 2026 m., o didžioji dalis vienetų skirta septyniems didžiausiems klientams. Be to, „Western Digital“ pasirašė ilgalaikes sutartis su dviem iš tų didžiausių klientų 2027 m. ir su vienu – 2028 m. Tan patvirtino, kad šios nenurodytos bendrovės iš anksto įsigijo kelis eksabaitus saugojimo talpos.
