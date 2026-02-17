TSMC planuoja statyti naujas lustų gamyklas Arizonoje
TSMC, kaip pranešama, planuoja paskelbti apie keturių naujų gamyklų įkūrimą savo gamykloje Fenikse, Arizonoje, žinomoje kaip „TSMC Arizona“. Remiantis „Financial Times“, TSMC savo Arizonos gamykloje pastatys keturias papildomas gamyklas, kurių vertė siekia apie 100 milijardų JAV dolerių, o oficialus patvirtinimas tikimasi jau balandžio mėnesį, vos po dviejų mėnesių nuo straipsnio paskelbimo. Sausio mėnesį TSMC, kaip pranešama, įsigijo papildomus 900 akrų žemės sklypą tiesiai priešais esamą gamyklą šiaurės Phoenixe, ruošdamasi plėsti savo kompleksą. Šie papildomi gamybos pajėgumai bus finansuojami iš papildomų 100 mlrd. JAV dolerių lėšų, kurias TSMC yra pasirengusi investuoti JAV, nepaisant to, kad tuo pačiu metu ji daro papildomas investicijas savo šalyje Taivane.
Tačiau daugelis sandorio detalių vis dar yra neaiškios. Pasak prekybos sekretoriaus Howardo Lutnicko, apie 100 mlrd. JAV dolerių iš tų įsipareigojimų yra tvirti, o tai reiškia, kad bendra TSMC investicijų Arizonoje vertė sieks 265 mlrd. JAV dolerių. Arizonoje jau investuota apie 155 mlrd. JAV dolerių, o dar 100 mlrd. JAV dolerių padarys šią investiciją viena didžiausių užsienio investicijų JAV teritorijoje. Įdomu tai, kad TSMC nėra vienintelė šios investicijų raundo dalyvė, nes tikimasi, kad jos tiekimo grandinės partneriai prisidės apie 30 mlrd. JAV dolerių iš 100 mlrd. JAV dolerių sumos, o tai reiškia, kad daug daugiau dalyvių renka lėšas, kad suformuotų naują nepriklausomą tiekimo grandinę.
