„Sony“ svarsto galimybę atidėti „PlayStation 6“ išleidimą iki 2028 m. ar net iki 2029 m.
Naujajame „Bloomberg“ pranešime teigiama, kad „Sony“ svarsto galimybę atidėti naujosios „PlayStation“ konsolės debiutą iki 2028 m. ar net 2029 m., remdamasi žmonėmis, susipažinusiais su bendrovės planais. Pranešime laiko pasirinkimas siejamas su didėjančiomis komponentų kainomis ir mažesniu atminties dalių tiekimu.
„PlayStation 6“ konsolė yra naujas AMD ir „Sony“ projektas, kuriame, tikėtina, bus naudojamos būsimos RDNA5 architektūros funkcijos. Neseniai buvo minėta, kad sistema turės 30 GB bendros sistemos atminties, o „Sony“ taip pat planuoja išleisti „PlayStation“ delninuką, kuris turės 24 GB atminties.
„Sony Group Corp.“ dabar svarsto atidėti savo naujos „PlayStation“ konsolės debiutą iki 2028 m. ar net 2029 m., teigia su bendrovės planais susipažinę šaltiniai. Tai būtų didelis sukrėtimas kruopščiai parengtai strategijai, skirtai išlaikyti vartotojų susidomėjimą tarp skirtingų aparatinės įrangos kartų.
— „Bloomberg“
Naujausi komentarai