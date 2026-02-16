„Amazon“ 2026 m. sausį pardavė 60 % mažiau procesorių nei prieš metus
Remiantis „TechEpiphany“ surinktais duomenimis, 2026 m. sausio mėn. „Amazon“ JAV pardavė apie 26 100 procesorių. AMD X3D serija ir toliau dominuoja, padidindama bendrovės rinkos dalį iki įspūdingų 88 procentų. Tačiau pažvelgus atidžiau, situacija keičiasi nuo konkurencinių pergalių iki tiekimo apribojimų: AI duomenų centrai sunaudoja DRAM, o vartotojų sektorius nuo to kenčia.
Vokietijos parduotuvės „3DCenter“ metinis palyginimas pabrėžia nuosmukį. Bendras AMD ir Intel procesorių pardavimas „Amazon“ sumažėjo 59 % nuo 2025 m. sausio, kai abi bendrovės pardavė 63 840 vienetų. 2025 m. gruodis buvo šiek tiek geresnis, palyginti su 2024 m. gruodžiu, pardavimas sumažėjo 46 %. Rinkos dalis labai nepasikeitė, tačiau absoliutus pardavimas smarkiai sumažėjo.
Reitingų viršūnėje AMD „Ryzen 7 9800X3D“ išlieka neginčijamas žaidimų favoritas, sudarantis beveik 20 % visų sausio mėnesį parduotų procesorių. AMD užėmė 17 iš 20 pirmųjų vietų bendrame reitinge. „Intel“, priešingai, tęsė lėtą nuosmukį, kuris vyko visus 2024 m., o jo pajamų ir vienetų pardavimo dalis praėjusį mėnesį sumažėjo iki vos 11 %.
Tačiau, kadangi AI duomenų centrai sunaudojo didžiąją dalį DRAM ir NAND gamybos pajėgumų, DDR5 RAM atminties kainos šoktelėjo. Kadangi „Ryzen 9000“ procesoriai reikalauja DDR5, daugelis kompiuterių surinkėjų grįžta prie senesnių „Ryzen 5000“ ir net „Ryzen 3000“ serijos lustų, kur DDR4 atmintis išlieka šiek tiek pigesnė lyginant su DDR5.
Šis pokytis aiškiai matomas pardavimo duomenyse. 2026 m. sausio mėn. „Amazon“ pardavė beveik dvigubai daugiau „Ryzen 7 5800X“ procesorių nei prieš metus. „Ryzen 5 3600“, kuris 2025 m. sausio mėn. net nebuvo įtrauktas į sąrašą, praėjusį mėnesį pardavė apie 200 vienetų.
Vienas iš labiausiai stebinančių išsiskiriančių produktų yra „Ryzen 7 5800XT“. „Zen 3“ lustas užėmė antrą vietą po „9800X3D“ tiek „Amazon US“, tiek Vokietijos „Mindfactory“, o „Amazon UK“ užėmė trečią vietą ir Vokietijos reitinguose užėmė pirmąją vietą.
