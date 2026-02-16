Teismas nurodė „Acer“ ir ASUS nebepardavinėti kompiuterių Vokietijoje
Miuncheno teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo „Acer“ ir ASUS sustabdyti tiesioginį daugelio nešiojamųjų ir stacionarių kompiuterių pardavimą Vokietijoje po patentų ginčo su „Nokia“ dėl H.265, taip pat žinomo kaip HEVC. Sprendimas buvo priimtas Miuncheno I regioniniame teisme 2026 m. sausio 22 d. ir jau turėjo įtakos šių gamintojų internetinėms parduotuvėms ir produktų puslapiams Vokietijoje.
Ginčas susijęs su „Nokia“ standartiniais patentais, susijusiais su vaizdo kodavimu. Ataskaitos apie šią bylą nurodo kelis su HEVC susijusius patentus, pareikštus Vokietijoje ir Jungtiniame patentų teisme, įskaitant EP 2 375 749 ir kitus HEVC portfelio patentus, nurodomus lygiagrečiuose ieškiniuose. Miuncheno sprendimas prieš „Acer“ ir ASUS plačiai apibūdinamas kaip teismo įsakymas, pagrįstas pažeidimo nustatymu ir teismo nuomone dėl licencijavimo veiklos.
Miuncheno teismas nusprendė, kad „Acer“ ir ASUS nesielgė kaip norintys licencijos gavėjai pagal FRAND (t. y. sąžiningas, pagrįstas ir nediskriminacinis licencijavimas) sistemą, o tai atvėrė duris draudimui. Pagrindinis kontrastas yra „Hisense“, kuri sausio pradžioje įsigijo licenciją, sumažindama savo riziką toje pačioje platesnėje „Nokia“ kampanijoje.
„Acer“ gerbia kitų įmonių ir organizacijų intelektinę nuosavybę. Po Miuncheno I regioninio teismo sprendimo (byla Nr. 7 O 4100/25, sausio 22 d.) tarp „Nokia“ ir „Acer“, turėjome laikinai sustabdyti savo pardavimo veiklą Vokietijoje dėl susijusių produktų. Tuo pačiu metu mes nagrinėjame galimybę imtis tolesnių teisinių veiksmų, kad kuo greičiau pasiektume teisingą sprendimą. Kol vyksta teismo procesas, mes negalime komentuoti jokių kitų detalių. Daugybė produktų kategorijų, pvz., monitoriai, maršrutizatoriai, e-paspirtukai ir priedai, nėra paveikti teismo sprendimo ir yra prieinami.
— „Acer“ žurnalui „PC Welt“
„Nokia“ turi daugybę vaizdo technologijų patentų. Apskritai tai apima standartinius patentus, susijusius su įprastais vaizdo kodekais, tokiais kaip H.264, H.265 (HEVC) ir H.266 (VVC), taip pat kitus patentus, susijusius su platesniu vaizdo perdavimo procesu, pvz., kodavimo ir dekodavimo įgyvendinimu aparatinėje ir programinėje įrangoje, srauto perdavimo ir pristatymo optimizavimu (įskaitant su CDN susijusias technologijas), adaptyviu bitų srauto atkūrimu, atsparumu klaidoms, vaizdo apdorojimu ir realaus laiko vaizdo funkcijomis, naudojamomis programose ir paslaugose.
Tai nereiškia, kad per naktį iš Vokietijos parduotuvių bus pašalinti visi „Acer“ ir ASUS kompiuteriai. Teismo įsakymai skirti gamintojams, o ne mažmenininkams. Mažmenininkai paprastai gali toliau parduoti esamas atsargas, bet reguliarus atsargų papildymas iš OEM kanalo gali būti sutrikdytas, kol vyksta vykdymo ir apeliaciniai procesai.
Mes siekiame teisingo atlygio už mūsų technologijos naudojimą […]
Tikimės, kad „Acer“, ASUS ir „Hisense“ netrukus sutiks priimti licenciją sąžiningomis sąlygomis, kaip tai padarė daugelis jų konkurentų. Mūsų durys visada atviros sąžiningoms deryboms.
— „Nokia“
