„Nobody Wants to Die“ ir „The Darkside Detective: A Fumble in the Dark“ žaidimai siūlomi nemokamai

autorius · Paskelbta

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Nobody Wants to Die“ ir „The Darkside Detective: A Fumble in the Dark“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasiūlymas dėl „Nobody Wants to Die“ ir „The Darkside Detective: A Fumble in the Dark“ bus aktyvus iki vasario 19 dienos.

