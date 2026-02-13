„Minecraft“ klonas „Allumeria“ buvo pašalintas iš „Steam“ po to, kai AI botas pateikė pretenziją
„Allumeria“ yra vokselių pagrindu sukurtas sandbox žaidimas, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas tyrinėjimams, kovoms su bosais ir požemių reidams. Nors tikimasi, kad jis netrukus bus išleistas ankstyvojo prieigos etapo versija, šis nepriklausomas žaidimas beveik išnyko iš „Steam“ dėl, atrodo, pernelyg uolių AI botų.
Kūrėjas „Unomelon“ neseniai paskelbė, kad „Allumeria“ bus pristatyta per „Steam Next Fest“, suteikiant gerbėjams galimybę išbandyti žaidimo demo versiją po metų trukusio kūrimo. Vos po kelių savaičių žaidimas buvo pašalintas iš „Steam“ po DMCA prašymo, kurį, kaip pranešama, „Microsoft“ nusiuntė „Valve“. Kompanija teigė, kad „Allumeria“ yra pernelyg panašus į „Minecraft“ ir kad „Unomelon“ pažeidžia jos autorių teises.
Savo oficialiame „Discord“ serveryje kūrėjas pasidalijo iš „Valve“ gautu laišku. Atstovė Judith Woodward esą paprašė „Valve“ pašalinti „Allumeria“, motyvuodama tariamu „Minecraft“ turinio, įskaitant žaidimo mechaniką ir grafinius elementus, naudojimu be „Microsoft“ leidimo.
„Woodward“, kaip pranešama, veikė „Microsoft“ vardu, tačiau „Unomelon“ pateikė kitokį paaiškinimą. Kūrėjas teigė, kad prašymas pašalinti žaidimą galėjo būti pateiktas „Tracer.AI“ – botų pagrindu veikiančios paslaugos, kuri automatizuoja prekės ženklų ir turinio apsaugą internete.
„Tracer.AI“, kaip pranešama, naudoja keletą dirbtinio intelekto technologijų, įskaitant mašininį matymą ir natūralios kalbos apdorojimą, kad greitai nustatytų potencialiai pažeidžiančius įrašus ir puslapius savo klientų vardu.
„Allumeria“ iš tiesų labai panašus į „Minecraft“, žaidimą, kuris yra toks populiarus, kad atgaivino naujos kartos kūrėjų ir blokais besidominčių žaidėjų susidomėjimą vokselių grafika. Kiti neseniai išleisti žaidimai, įkvėpti „Mojang“ hito, yra „Hytale“ ir „Vintage Story“, kurių negalima įsigyti „Steam“ platformoje. Pasak „Vintage Story“ kūrėjo „Resetera“, DMCA prašymas prieš „Allumeria“ buvo nepagrįstas, nes žaidimas net nenaudoja tos pačios programavimo kalbos kaip „Minecraft“.
Galų gale, incidentas, susijęs su AI botu, buvo greitai išspręstas, prieš „Unomelon“ susiduriant su rimtomis pasekmėmis. „Valve“ vėliau susisiekė su kūrėju, kad patvirtintų, jog „Microsoft“ atsiėmė DMCA prašymą. „Allumeria“ „Steam“ puslapis buvo visiškai atkurtas, o „Unomelon“ apibūdino rezultatą kaip geriausią scenarijų, nes jiems nereikėjo pateikti ieškinio ar ruoštis tikram teismo procesui.
