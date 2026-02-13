Perkantys RTX 50 serijos grafikos kortas gaus „Resident Evil Requiem“ žaidimą
NVIDIA bendradarbiauja su „Capcom“ kurdama naują „Resident Evil Requiem“ žaidimų rinkinį. Tai leidžia tam tikrų RTX 50 serijos GPU pirkėjams gauti nemokamą žaidimo kopiją su „GeForce“ GPU, nešiojamaisiais kompiuteriais ir staliniais kompiuteriais.
Šis rinkinys taikomas RTX 5070, 5070 Ti, 5080 ir RTX 5090 grafikos plokštėms, taip pat stacionariems kompiuteriams ir nešiojamiems kompiuteriams su šiomis GPU. Atkreipkite dėmesį, kad šis rinkinys yra prieinamas tik per partnerių mažmenininkus. Įsitikinkite, kad perkate GPU iš palaikomo mažmenininko.
„Resident Evil Requiem“ palaikys naujausias NVIDIA technologijas. Žaidimas palaiko DLSS 4 su „Multi-Frame Generation“ ir DLSS „Super Resolution“. Žaidimas taip pat palaiko „NVIDIA Reflex“ ir „path-traced“ apšvietimo režimą. Dėl šių funkcijų „Resident Evil Requiem“ turėtų atrodyti ir veikti geriau kompiuteriuose su „GeForce“ grafikos procesoriais, bent jau palyginti su žaidimo konsolių versijomis.
Šis žaidimų rinkinys bus prieinamas nuo vasario 10 d. iki kovo 16 d. „Resident Evil Requiem“ kompiuteriams bus išleistas vasario 27 d. NVIDIA patvirtino, kad planuoja išleisti „Game Ready“ tvarkyklę žaidimui prieš jo išleidimą.
