AMD perlipo 40 % serverių procesorių rinkos pajamų ribą

AMD pasidalijo „Mercury Research“ duomenų už 2025 m. IV ketvirtį santrauka, iš kurios matyti, kad bendrovės pajamos iš serverių procesorių pardavimo sudarė 41,3 % viso šio segmento pajamų. Tai pirmas kartas, kai AMD pajamos iš serverių pardavimo šiame duomenų rinkinyje viršijo 40 %.

Serverių srityje AMD pranešė, kad 2025 m. IV ketvirtį jos vienetų dalis sudarė 28,8 %, o pajamų dalis – 41,3 %. Tai yra 1,0 punkto daugiau nei praėjusį ketvirtį ir 3,1 punkto daugiau nei praėjusiais metais vienetų dalyje, o pajamų dalyje – 1,8 punkto daugiau nei praėjusį ketvirtį ir 4,9 punkto daugiau nei praėjusiais metais.

Klientų pusėje AMD pranešė, kad 2025 m. IV ketvirtį jos dalis kompiuterių rinkoje sudarė 36,4 %, o pajamų dalis – 42,6 %. Mobiliojo ryšio rinkoje jos dalis sudarė 26,0 %, o pajamų dalis – 24,9 %, o mobiliojo ryšio rinkos dalis padidėjo 4,1 punkto, palyginti su praėjusiu ketvirčiu.

Bendrai klientų procesorių rinkoje AMD pranešė apie 29,2 % vienetų rinkos dalį ir 31,2 % pajamų rinkos dalį 2025 m. IV ketvirtį. Bendrai x86 procesorių rinkoje AMD pranešė apie 29,2 % vienetų rinkos dalį ir 35,4 % pajamų rinkos dalį, o pajamų rinkos dalis padidėjo 2,9 punkto, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, ir 6,8 punkto, palyginti su praėjusiais metais.

