„Corsair“ pakeitė „Vengeance“ DDR5 pakuotę, kad ją būtų sunkiau suklastoti
„Corsair“ teigia, kad pradėjo diegti naujas „Vengeance“ DDR5 atminties rinkinių mažmeninės prekybos pakuotes, siekdama, kad būtų lengviau pastebėti klastojimą ir sukčiavimą grąžinant prekes. Bendrovė šį pokytį sieja su kylančiomis DRAM kainomis ir didesniu poreikiu apsaugoti produktų autentiškumą.
Atnaujinimas taikomas „Vengeance“ DDR5 2 modulių rinkiniams, įskaitant ne RGB, RGB ir RGB RS modelius. Pakuotė keičiama iš tradicinių kartoninių dėžių į uždarą plastikinę dėžutę, pagamintą iš perdirbto plastiko, ir „Corsair“ teigia, kad nauja medžiaga taip pat užtikrina ESD apsaugą transportavimo metu.
Nuo sausio pradžios visose VENGEANCE DDR5 (ne RGB, RGB ir RGB RS) 2 modulių konfigūracijose diegiame naują pakuotę. Šių serijų pakuotės keičiamos iš tradicinių kartoninių dėžių į uždarą plastikinę dėžutę, pagamintą iš perdirbto plastiko (naujoji medžiaga taip pat užtikrina ESD apsaugą).
— „Corsair“
„Corsair“ teigia, kad dėžutės dizainas leidžia pirkėjams pamatyti modulius prieš atidarydami pakuotę, todėl lengviau patikrinti, kas yra viduje. Pakuotėje taip pat naudojama apsauginė „pilvo etiketė“, kuri plyšta atidarius pakuotę, todėl bandymai ją užklijuoti vėl tampa matomi.
Bendrovė ypač atkreipia dėmesį į grąžinimo sukčiavimo atvejus, susijusius su neoriginaliais moduliais, ir atvejus, kai „Corsair Light Enhancement Kits“ yra pateikiami kaip tikri RAM. „Corsair“ naująją pakuotę pozicionuoja kaip būdą apsaugoti tiek klientus, tiek mažmenininkus nuo tokių scenarijų.
„Corsair“ teigia, kad kai kurie DRAM modeliai kol kas ir toliau naudos popierines dėžutes, bet, plečiantis diegimui, gaus atnaujintas saugumo pakuotes. Perėjimo laikotarpiu pirkėjai gali matyti senąsias ir naująsias pakuotes, priklausomai nuo modelio ir regiono.
Naujausi komentarai