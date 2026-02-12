„Steam Deck“ išpirktas keliuose regionuose, kaltas atminties trūkumas
Spėliojimai apie tai, koks galėtų būti „Steam Deck 2“, buvo sustabdyti – dabar žmonės labiau domisi tuo, kas vyksta su dabartinės kartos „Steam Deck“ – jis yra išparduotas keliuose regionuose.
„Valve“ dar nepateikė oficialaus pareiškimo, bet vakar vakare „Steam“ parduotuvėse JAV ir Kanadoje visos trys „Deck“ versijos buvo pažymėtos kaip „Išparduotos“. Tai nėra staigmena LCD modelio atveju, kurio gamyba buvo nutraukta gruodį ir kuris galėjo būti išparduotas. Tačiau dvi OLED versijos (512 GB ir 1 TB) vis dar yra dabartinis (ir dabar vienintelis) „Steam Deck“ modelis.
Trūkumas pastebimas ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir Japonijoje, Pietų Korėjoje, Honkonge ir Taivane. Tačiau Europos parduotuvėse vis dar yra abiejų talpos variantų įrenginių.
Vėlgi, „Valve“ nepaaiškino situacijos, bet kaltininkas atrodo aiškus – kylančios atminties kainos. „Valve“ tiesiog neturi tokio paties kiekio kaip kiti aparatinės įrangos gamintojai, todėl gali būti labiau pažeidžiama komponentų trūkumo atveju.
