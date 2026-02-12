Telefonų tiekimas dėl atminties trūkumo gali kristi daugiau nei galvota iki šiol
Naujausias „TrendForce“ tyrimas apie išmaniųjų telefonų pramonę prognozuoja, kad sparčiai kylančios atminties kainos turės didelį neigiamą poveikį pasaulinei išmaniųjų telefonų gamybai 2026 m. Prognozuojama, kad bendra produkcija sumažės 10 % palyginti su praėjusiais metais ir sieks maždaug 1,135 mlrd. vienetų. Kadangi atminties kainos nerodo aiškių mažėjimo požymių, tikėtina, kad didėjantis atotrūkis tarp aukštesnių mažmeninių kainų ir vartotojų kainų tolerancijos dar labiau sumažins galutinę paklausą.
Pagal pesimistinį scenarijų „TrendForce“ įspėja, kad metinis pasaulinės išmaniųjų telefonų gamybos sumažėjimas gali padidėti iki 15 % ar daugiau. Tačiau poveikio mastas skirtis priklausomai nuo prekės ženklo, produktų asortimento ir regioninės ekspozicijos.
Pavyzdžiui, pagrindinės 8 GB + 256 GB atminties konfigūracijos atveju, numatomos sutarties kainos 2026 m. I ketvirtį išaugo beveik 200 % palyginti su praėjusiais metais – maždaug tris kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Atmintis, kuri anksčiau sudarė apie 10–15 % išmaniojo telefono sąnaudų, dabar išaugo iki 30–40 %. „TrendForce“ mano, kad daugeliui prekės ženklų, siekiančių apsaugoti maržas, bus neišvengiama didinti galutinių produktų kainas, o produktų asortimentas ir specifikacijos taip pat turės būti koreguojami, siekiant valdyti nuolat didėjančias atminties sąnaudas.
Darant prielaidą, kad neigiamiausiu atveju gamyba sumažės 15 %, „TrendForce“ išanalizavo 2026 m. gamybos tendencijas tarp aštuonių didžiausių pasaulio išmaniųjų telefonų prekės ženklų. „Samsung“, pasaulinė rinkos lyderė ir pagrindinė atminties tiekėja, gauna naudos iš vertikalios integracijos, todėl tikimasi, kad jos gamybos sumažėjimas bus mažesnis nei Kinijos prekių ženklų. Tačiau bendras gamybos apimtis vis tiek sumažės dėl silpnesnių rinkos sąlygų.
„Apple“, kuri dalijasi pirmaujančią rinkos poziciją, yra palyginti geresnėje padėtyje, kad galėtų kompensuoti didesnes atminties sąnaudas, nes didesnę jos gaminių dalį sudaro aukščiausios klasės modeliai. Jos klientai taip pat yra labiau tolerantiški kainų didėjimui, o tai iš dalies padeda išlaikyti gamybos stabilumą.
Priešingai, „Xiaomi“ ir „Transsion“, kurie labai priklauso nuo pradinio lygio modelių, yra labiau pažeidžiami kainų svyravimų. Jų kainoms jautrios tikslinės rinkos palieka ribotą erdvę didesnėms sąnaudoms perkelti, todėl, jei atminties kainos išliks aukštos, 2026 m. jų gamyba greičiausiai bus žymiai sumažinta.
Prekės ženklai, kurie daugiausia orientuojasi į Kinijos rinką, pvz., „vivo“, „OPPO“, „Xiaomi“ ir „Honor“, be didėjančių atminties sąnaudų, susiduria su vis stiprėjančia „Huawei“ konkurencija. „Huawei“ teikia pirmenybę „HarmonyOS“ ekosistemos plėtrai ir taiko palyginti lanksčias kainodaros strategijas. Kartu su unikalia padėtimi rinkoje ir stipriu prekės ženklo lojalumu Kinijoje, tikėtina, kad „Huawei“ darys didelį spaudimą kitų vidaus prekės ženklų rinkos daliai ir gamybos apimtims.
Remiantis dabartinėmis prognozėmis, „TrendForce“ mano, kad „Huawei“ greičiausiai patirs mažiausią gamybos koregavimą neigiamo scenarijaus atveju ir netgi galėtų pasiekti augimą, palyginti su bendra rinkos tendencija.
„TrendForce“ daro išvadą, kad nors dabartinį nuosmukį lemia didėjančios atminties kainos, įtakos turi ir gilesni struktūriniai veiksniai. Šiandieniniai išmanieji telefonai jau siūlo pakankamai funkcijų, kad patenkintų daugumos naudotojų kasdienius poreikius, o tai reiškia, kad keitimo ciklai ilgėja, o paskatos atsinaujinti silpnėja. Net jei ateityje atminties kainos stabilizuosis, šis struktūrinis paklausos pokytis artimiausiu metu greičiausiai nesikeis.
Naujausi komentarai