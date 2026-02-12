Pranešus, kad „Discord“ tikrins amžių, žaidėjai jau ieško alternatyvų
„Discord“ neseniai paskelbė apie savo amžiaus patikrinimo sistemą, kuri pagal numatytuosius nustatymus visus esamas naudotojų paskyras nustatytų kaip tinkamas paaugliams, nebent naudotojo amžius būtų patvirtintas pagal išvadų modelį arba pateikus savęs nufilmuotą vaizdo įrašą ar vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą. Interneto bendruomenėje kilo didelis pasipiktinimas, kai kurie šį žingsnį pasmerkė dėl privatumo problemų, nes „Discord“ amžiaus patikrinimo partneris jau 2025 m. spalio mėn. patyrė duomenų nutekėjimą. Pranešama, kad šis pranešimas taip pat sukėlė alternatyvų šiai platformai paieškų bangą.
Remiantis „Google Trends“ paieškos analitika, paieškų skaičius pagal žodžius „Discord alternatyva“ išaugo iškart po to, kai vasario 9 d. buvo paskelbta apie naują amžiaus patikrinimo politiką. Populiarios susijusios paieškos taip pat rodo, kad išaugo paieškų populiarumas tokioms alternatyvoms kaip „Matrix“, „Root“, „Stoat“ (anksčiau „Revolt“), „Ventrilo“ ir net „TeamSpeak“, o „Reddit“ svetainės „r/pcmasterrace“ įrašas, kuriame teigiama, kad žaidėjams reikia „tinkamos „Discord“ alternatyvos“, surinko 16 000 teigiamų balsų ir daugiau nei 2000 komentarų, kurių dauguma pritaria šiai nuomonei, o daugelis siūlo „Stoat“ dėl jos atvirojo kodo kūrimo. Kiti prisijungė prie diskusijos, apgailestaudami ne tik dėl amžiaus patikrinimo reikalavimų, bet ir dėl „Discord“ kokybės pablogėjimo bei agresyvios monetizacijos, kuri pastaruoju metu tapo populiari „Discord“ platformoje.
