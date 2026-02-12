„Fortnite“ reikalaus Secure Boot, TPM ir IOMMU, kad tinkamai veiktų anti-cheat
Nuo vasario 19 d. visuose „Fortnite“ turnyruose kompiuteriuose naudotojai turės aktyvuoti saugų paleidimą (Secure Boot), TPM ir įvesties-išvesties atminties valdymo bloką (IOMMU). Nors praktiškai visi kompiuterių žaidėjai tikriausiai jau atitinka kovos su sukčiavimu sistemos aparatūros reikalavimus, kai kurie gali turėti atnaujinti savo BIOS ir paleidimo nustatymus.
IOMMU reikalavimas ir jo išplėtimas į visus turnyrus yra pagrindiniai „Fortnite“ kovos su sukčiavimu politikos pokyčiai. IOMMU yra BIOS funkcija, skirta apsaugoti nuo tiesioginės atminties prieigos (DMA) atakų – programinės įrangos, kuri patenka į sistemos atmintį prieš paleidžiant operacinę sistemą. Žinoma, kad ryžtingi sukčiautojai naudoja brangią aparatinę įrangą, pvz., PCIe papildomąsias plokštes, DMA atakoms, kurios apeina CPU ir visas įprastas kovos su sukčiavimu priemones. Žaidėjai turėtų patikrinti savo pagrindinės plokštės gamintojo palaikymo svetainę, kad gautų instrukcijas, kaip aktyvuoti IOMMU.
