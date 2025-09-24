„Microsoft“ praneša apie „Microfluid“ aušinimo technologiją. Naudos AI lustams
„Microsoft“ dirba prie naujo būdo aušinti AI lustus, naudodama mikroskysčių („Microfluid“) technologiją, kad skystis patektų tiesiai į silicio vidų. Skirtingai nuo šaldymo plokščių, kurios yra ant lusto ir užblokuotos pakavimo sluoksniais, šis metodas išskaptuoja mažus kanalus pačiame silicio viduje. Aušinimo skystis teka per šias griovelius ir pašalina šilumą iš šaltinio.
„Microsoft“ bandymuose mikroskysčiai pašalino šilumą iki trijų kartų efektyviau nei šaldymo plokštės. Taip pat sumažino maksimalų GPU temperatūros pakilimą 65 %, priklausomai nuo darbo krūvio ir lusto tipo. AI modeliai buvo naudojami karštosioms vietoms ant lusto žemėlapiuose pažymėti ir aušinimo skysčiui tiksliau nukreipti.
Bendrovė teigia, kad tai galėtų padaryti serverius kompaktiškesnius, sumažinti duomenų centrų energijos suvartojimą ir pratęsti GPU ir greitintuvų tarnavimo laiką. Kadangi kiekvienos kartos AI lustai vis labiau kaista, „Microsoft“ įspėja, kad per ateinančius penkerius metus šaltosios plokštės gali būti nepakankamos. Dabar su partneriais dirbama siekiant tobulinti technologiją, nuo pakavimo ir aušinimo skysčio chemijos iki visiško integravimo į serverius.
