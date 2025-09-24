„iPhone Air“ lenkimo testas
„iPhone Air“ yra naujausias „Apple“ modelis, kurio rėmas pagamintas iš titano. Tvirtumas yra svarbus klausimas, kai prietaiso storis yra tik 5,6 mm, ypač turint omenyje didelį 6,5 colių ekraną priekyje. Būtent nuo šio ekrano prasideda „JerryRigEverything“ tvirtumo bandymai.
Pasak „Apple“, naujasis „Ceramic Shield 2“ yra 3 kartus atsparesnis įbrėžimams. Pagal naują ES energijos ženklą, jo kietumas pagal Moso skalę yra 5, palyginti su 4 ankstesnio „Ceramic Shield“. Ar tai reiškia, kad ekranas įbrėžiamas virš 5 lygio? Kaip matote žemiau pateiktame bandyme, 6 ir 7 lygio įrankiai vos palieka pastebimus įbrėžimus ant naujojo stiklo.
Dar įdomiau ar plonas telefonas susilankstys kaip popierinė servetėlė? Atsakymas yra „ne“. „iPhone Air“ pasirodė esąs gana tvirtas ir atlaikė Zacko bandymus sulenkti jį rankomis, o „YouTube“ vaizdo įrašo užsklanda yra Zacko mėgstamos destruktyvios mokslo eksperimentų rezultatas – jis išsiaiškino, kiek jėgos reikia, kad „Air“ iš tikrųjų sulenktų. Atsakymas gali būti apibendrintas kaip „daug“.
