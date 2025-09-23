„Samsung“ seka „Micron“ ir „SanDisk“ pėdomis, kels DRAM ir NAND atminties kainas
Pietų Korėjos laikraštis „New Daily“ praneša, kad „Samsung“ neseniai patvirtino savo partneriams, jog ketina padidinti DRAM ir NAND flash atminties kainas šių metų ketvirtąjį ketvirtį. Pramonės specialistai teigia, kad bendrovė klientams pranešė, jog LPDDR4X, LPDDR5 ir LPDDR5X kainos turėtų padidėti 15–30 proc., o NAND pagrindu veikiančių atminties įrenginių, pvz., eMMC ir UFS, kainos turėtų padidėti 5–10 proc.
Anoniminis šaltinis teigia, kad didėjanti išmaniųjų telefonų ir AI kompiuterių paklausa skatina nuolatinius kainų kilimus. Šventinio pirkimo sezoną skatinanti išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir aukštos klasės kompiuterių paklausa sukurs didelį spaudimą, todėl papildomi kainų kilimai bus „neišvengiami“.
Kitas svarbus kainų kilimo veiksnys yra mažos galios, didelio našumo atminties paklausa iš tokių kompanijų kaip NVIDIA, kurioms ji reikalinga aukščiausios klasės AI aparatūros gamybai. „Citigroup“ analitikai prognozuoja, kad DRAM gamyba bus 1,8 proc. mažesnė už pasaulinę paklausą, o NAND padėtis bus dar blogesnė – paklausa viršys pasiūlą 4 proc. „Morgan Stanley“ prognozės dar niūresnės – kitais metais NAND pasiūla bus 8 proc. mažesnė už paklausą.
Kadangi atminties gamintojai sutelkė dėmesį į naujos kartos DDR5 ir HBM produktus, senesnių DDR4 ir LPDDR4X lustų gamyba smarkiai sumažėjo. Dėl pasiūlos sumažėjimo vidutinė DDR4 kaina pernai liepos mėnesį išaugo 50 proc. ir tapo dar brangesnė nei DDR5.
„Samsung“ iš pradžių planavo nutraukti DDR4 ir LPDDR4X RAM gamybą iki 2025 m. birželio, tačiau dėl netikėtai didelės paklausos pakeitė savo sprendimą. Bendrovė yra viena iš didžiausių pasaulio puslaidininkių gamintojų, šių metų antrąjį ketvirtį užimanti 32,7 proc. pasaulinės DRAM rinkos ir 32,9 proc. NAND flash rinkos.
