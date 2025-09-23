„Intel“ 11-14 kartos procesorių grafika gaus retesnius tvarkyklių atnaujinimus
„Intel“ patvirtino, kad tokios architektūros kaip „Tiger Lake“, „Alder Lake“ ir „Raptor Lake“, bus perkeltos į atskirą tvarkyklių šaką ir ateityje gaus tik saugumo pataisas ir kritinius atnaujinimus. Konkrečiau tariant, „Intel“ teigia, kad šie produktai gaus ketvirčio atnaujinimus, todėl naudotojai su integruota grafika žaidimams pritaikytų tvarkyklių lauks iki trijų mėnesių.
Tai turės įtakos „Intel Core“ procesorių šeimoms nuo 11-osios kartos („Tiger Lake“, „Rocket Lake“) iki 14-osios kartos („Raptor Lake Refresh“), taip pat tam tikroms „Intel Atom“, „Pentium“ ir „Celeron“ serijoms. „Intel“ taip pat patvirtino, kad šis perėjimas taikomas ir pirmajam atskirai parduodamam GPU „Iris Xe DG1“.
Remiantis „Intel“ DUK, 11–14 kartos integruotai grafikai nebebus teikiama „pirmos dienos“ žaidimų palaikymo paslauga, o tvarkyklės atnaujinimai bus teikiami tik kas ketvirtį arba kai reikės kritinio pataisymo. Tuo tarpu naujesnė „Xe/Xe2 Arc“ pagrįsta grafika ir toliau gaus kasmėnesinius atnaujinimus ir „pirmos dienos“ žaidimams pritaikytas tvarkykles.
