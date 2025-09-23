NVIDIA investuos 100 mlrd. JAV dolerių į „OpenAI“ projektą
NVIDIA ir „OpenAI“ patvirtino planus, kuriuos jie vadina didžiausiu iki šiol AI infrastruktūros projektu. „OpenAI“ įdiegs mažiausiai 10 gigavatų NVIDIA maitinamų duomenų centrų, naudodama milijonus grafikos procesorių. NVIDIA pažadėjo iki 100 milijardų dolerių etapinių investicijų, kai kiekvienas gigavatas bus prijungtas prie tinklo. Įdiegimas prasidės nuo Vera Rubin sistemų, o pirmasis gigavatas turėtų pradėti veikti 2026 m. antroje pusėje.
Pasiekus 10 gigavatų galią, „OpenAI“ dirbtinio intelekto infrastruktūra prilygtų didžiųjų valstybių energijos suvartojimui. NVIDIA paaiškina, kad šios milijonus GPU turinčios „dirbtinio intelekto gamyklos“ turėtų palaikyti augančią „OpenAI“ bazę, kurią sudaro daugiau nei 700 milijonų aktyvių naudotojų per savaitę, ir jos plėtrą į agentinį dirbtinį intelektą, mąstymo gebėjimus ir ilgesnius konteksto langus
Praėjusią savaitę NVIDIA patvirtino 5 milijardų JAV dolerių investiciją į „Intel“, siekdama paremti jos gamybos pastangas. Tuo tarpu nauja „OpenAI“ partnerystė reiškia iki 100 milijardų JAV dolerių išlaidas, palyginamas su visa „Intel“ rinkos verte, kuri šiuo metu siekia apie 140 milijardų JAV dolerių.
NVIDIA ir „OpenAI“ šis pranešimas remiasi beveik dešimties metų bendradarbiavimu, kuris prasidėjo 2016 m. pristatant pirmąją DGX sistemą.
nu laukem kaip sprogs sitas burbulas. oj verkimo bus.