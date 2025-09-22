Tikimasi, kad „Windows 10“ palaikymo pabaiga sukels žaidimų kompiuterių pirkimo bumą
Artėjant „Windows 10“ gyvavimo ciklo pabaigai ir „Windows 11“ užimant didesnę rinkos dalį, analitikai spėlioja apie perėjimo įtaką kompiuterių aparatūros pardavimams. Nors muitai sumažino poveikį bendriems kompiuterių pardavimams, žaidimų kompiuterių segmentas per ateinančius kelerius metus gali patirti žymų augimą.
„Jon Peddie Research“ analitikai prognozuoja, kad kompiuterių žaidimų aparatūros pardavimai šiais metais išaugs 35 %. Įmonė kaip pagrindinį veiksnį nurodo „Windows 11“ atnaujinimo reikalavimus, tačiau jų poveikis bendriems pardavimams buvo nedidelis.
JPR prognozė apima žaidimų kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, atskirus komponentus ir priedus, o bendra pardavimų suma iki metų pabaigos gali siekti 44,5 mlrd. JAV dolerių. Įmonė tikisi, kad artimiausioje ateityje daugiau nei 100 mln. naudotojų turės bent jau atnaujinti savo procesorius, o tai gali lemti milijonus visiško sistemos atnaujinimo atvejų.
„Microsoft“ nutrauks „Windows 10“ palaikymą spalio 14 d. Kadangi dėl aukštų „Windows 11“ reikalavimų milijonai sistemų greičiausiai negalės būti atnaujinamos, spekuliuojama apie naujos aparatinės įrangos pirkimo bangą. Tačiau rinkos tyrimų įmonė „Canalys“ neseniai paskelbė, kad kompiuterių pardavimai antrajame 2025 m. ketvirtyje sustingo.
Bendrovės rugpjūčio ataskaitoje nurodoma, kad tai lėmė Trumpo administracijos įvesti muitai, nes naudotojai išlaidas skiria tik būtiniausioms prekėms. „Canalys“ mano, kad augimas išliks ribotas iki šio dešimtmečio pabaigos.
JPR mano, kad metiniai pardavimai iki 2028 m. išliks virš 43 mlrd. JAV dolerių. Nors tikimasi, kad pradinio lygio žaidimų kompiuterių naudojimas sumažės 13 %, įskaitant 10 mln. naudotojų, kurie pasitrauks iš rinkos, keletas milijonų gali pereiti prie vidutinės ar aukštos klasės aparatūros.
