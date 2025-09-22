RTX 5090 ir RX 9070 XT vis dar kainuoja daugiau nei rekomenduojama kaina
„3DCenter“ paskelbė naują vaizdo plokščių kainų atnaujinimą, kuriame lyginamos Vokietijos ir JAV rinkos. Jame pabrėžiama dabartinė situacija ir parodoma, kurios vaizdo plokštės yra per brangios. RTX 50 serijos atveju gera žinia yra ta, kad dauguma vaizdo plokščių yra prieinamos už rekomenduojamą kainą arba artimą jai, su viena išimtimi. Tuo tarpu „Radeon“ produktai dar nepasiekė žadėtos rekomenduojamos kainos.
JAV „GeForce RTX 5090“ kaina tebėra gerokai didesnė už rekomenduojamą, svyruodama nuo 2400 iki 2700 JAV dolerių, NVIDIA žadėjo šią vaizdo plokštę pardavinėti už 1999 JAV dolerių kainą. „Radeon RX 9070 XT“ ir RX 9070 taip pat toliau parduodamos viršijant rekomenduojamą kainą JAV, 9070 XT kainuoja 670–760 USD vietoj 599 USD, o 9070 – 600–660 USD vietoj 549 USD. Tuo tarpu Vokietijoje šios vaizdo plokštės artėja prie rekomenduojamos kainos arba yra artimos jai.
Vienintelė išimtis Vokietijoje yra NVIDIA flagmanas RTX 5090, kuris vis dar parduodamas 17 % brangiau nei rekomenduojama kaina, tačiau tai atitinka situaciją JAV. Kiti modeliai, įskaitant RTX 5080, 5070 Ti ir 5060 Ti 16 GB, dabar atitinka arba turi net šiek tiek mažesnes nei rekomenduojamas kainas abiejuose regionuose. AMD „Radeon RX 9060 XT“ 16 GB šiuo metu yra geriausias atvejis, nes Vokietijoje jos kaina yra apie 7 % mažesnė nei jo ekvivalento JAV rekomenduojama kaina.
Duomenys rodo aiškų skirtumą: NVIDIA vaizdo plokštės abiejuose regionuose paprastai atitinka rekomenduojamą kainą, o AMD vidutinės klasės modeliai JAV išlieka nuolat brangesni nei Vokietijoje.
