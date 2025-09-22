RX 9070 su XT BIOS gauna 10-20 % papildomos spartos
Atsiranda vis daugiau bandymų, kuriuose „Radeon RX 9070“ yra bandoma su RX 9070 XT BIOS, padidinant galios ribas ir leidžiant naudoti daug didesnius boost dažnius. „Reddit“ naudotojas pasidalijo savo patirtimi, kai „PowerColor RX 9070 Reaper“ yra įrašomas XT BIOS. Vykdant „3DMark Steel Nomad“, standartinė vaizdo plokštė surinko 5821 tašką. Įdiegus XT BIOS, ta pati vaizdo plokštė surinko 6461 tašką. Po įtampos ir atminties koregavimo naudotojas surinko 7277 taškus, o tai yra daugiau nei galima pasiekti su originaliąja programine įranga. Tai 25 % pagerėjimas be fizinių vaizdo plokštės pakeitimų.
Žaidimuose pagerėjimas yra mažesnis, bet vis tiek juntamas. „Cyberpunk 2077“ žaidime su standartiniu BIOS buvo 70 FPS. Įdiegus XT programinę įrangą ir atlikus konfigūraciją, vidutinis kadrų dažnis padidėjo iki 78 FPS, o 1 % ir 0,1 % FPS pagerėjo. Apskritai, vaizdo plokštė žaidimuose atrodo esanti 8–12 % greitesnė.
Primename, kad, kaip ir visų BIOS modifikacijų atveju, yra rizika. Naudotojai praneša apie didesnį energijos suvartojimą, padidėjusį šilumos kiekį ir galimą nestabilumą ramybės būsenoje. Vaizdo plokštės su dviejų BIOS jungikliais yra saugesnės eksperimentams, tad reikėtų vengti modifikacijų su tomis RX 9070 vaizdo plokštėmis, kurios turi tik vieną BIOS.
Naujausi komentarai