Naudodami ne gamyklinį „Ryzen“ aušintuvą netenkame garantijos?

AMD tinklapyje pastebėta labai keista garantinė sąlyga AMD „Ryzen“ procesoriams. Ten sakoma, kad privalome naudoti gamyklinį aušintuvą su įsigytu procesoriumi, kitaip neteksime garantijos. Tokia sąlyga atrodo labai keista kompanijai, kuri įvairiai skatina spartinimą, o kaip spartinsi, jei naudosi vidutinio pajėgumo gamyklinį aušintuvą?

Tiksli citata iš AMD tinklapio:

Is the warranty for my AMD Processor-in-a-Box (PIB) still valid if I use a different heatsink/fan (HSF) other than the one provided in the PIB?

No. The limited warranty shall be null and void if the AMD processor which is the subject of the limited warranty is used with any heatsink/fan other than the one provided within the PIB.