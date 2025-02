NVIDIA išleido tvarkyklę, kuri sprendžia juodo ekrano problemą

NVIDIA seniau patvirtino, kad dirba prie juodojo ekrano problemų sprendimo ir, panašu, kad jau turime sprendimą. Kai kurie NVIDIA partneriai siūlo naują BIOS, kad spręstų šią juodo ekrano problemą, o nenorintys naujinti BIOS gali tiesiog atsinaujinti tvarkyklę.

NVIDIA išleido 572.60 tvarkyklių versiją, kurioje sprendžiamos įvairios juodojo ekrano problemos, išvardytos ištaisytų klaidų sąraše. Su šiomis problemomis susiję trys klaidų kodai, o tai rodo, kad buvo sugrupuotos bent trys atskiros problemos.

Be to, NVIDIA patvirtino, kad ištaisyta problema, susijusi su vaizdo plokštėmis, kurioms kyla garso problemų naudojant „DisplayPort 1.4“ su DSC. Kai kurios juodo ekrano problemos taip pat buvo siejamos su dideliu atnaujinimo dažniu ir didele skiriamąja geba, o tai rodo, kad šios problemos gali būti tarpusavyje susijusios.

„NVIDIA GeForce Game Ready 572.60 WHQL“

Fixed Gaming Bugs

[SteamVR] Some apps may display stutter on GeForce RTX 50 series [5088118]

Fixed General Bugs

[Adobe Substance 3D Sampler] Crashing at launch with R570 branch drivers [5083712]

[Adobe Substance 3D Painter] Texture corruption in baking results from GPU raytracing [5091781]

[VRay 6] Unexpected Low Performance on CUDA Vpath Tests for Blackwell GPUs [4915763]

[GeForce RTX 50 series] Various black screen issues [5088957] [5100062] [5089089]

Audio issues when GPU is connected via DisplayPort 1.4 w/ DSC at very high refresh rates [5104848]

Applications may display slight image corruption on pixelated 2D patterns [5071565]