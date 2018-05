„nVidia“ skelbia 2019 fiskalinių metų pirmo ketvirčio finansinius rezultatus

„nVidia“ su visais pasidalino savo 2019 fiskalinių metų pirmo ketvirčio finansiniais rezultatais. Pagal kompanijos metodiką šis ketvirtis baigėsi balandžio 29 dieną.

Kompanijos finansai vėl blizga ir dar labiau gerėja. Per ketvirtį „nVidia“ gavo 3.2 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra 10 % daugiau nei ketvirtį prieš tai ir net 66 % daugiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Toks pajamų padidėjimas atsispindi ir pelno grafoje. Per tris mėnesius kompanija uždirbo 1.24 mlrd. JAV dolerių, tai yra 11 % daugiau nei ketvirtį prieš tai ir net 145 % daugiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Tokie skaičiai parodo, kad kompanijos parduodamų produktų pelno marža per metus stipriai išaugo. Nerodysime pirštais, bet nesunku būtų atspėti kodėl taip yra.