Patvirtintos RTX 5060 Ti specifikacijos

„NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti“ bus išleidžiama balandžio 16 d., o balandžio 15 d. turėtų būti skelbiamos šių vaizdo plokščių apžvalgos. Jau iš seniau žinojome šios vaizdo plokštės specifikacijas, bet jos dabar patvirtintos nutekėjus GPU-Z nuotraukai.

Šis konkretus RTX 5060 Ti modelis yra rekomenduojamos kainos modelis su 16 GB GDDR7 atminties. Įdomu gali būti tai, kad BIOS buvo baigta kurti kovo 16 d., t. y. net ne prieš mėnesį. Šis modelis taip pat turi 180 W TDP.

Iš nuotraukos sužinome, kad RTX 5060 Ti bazinis dažnis yra 2407 MHz, o boost dažnis – 2572 MHz. Atminties dažnis 1750 MHz reiškia, kad efektyvioji atminties sparta yra 28 Gb/s, užtikrinanti 448 GB/s pralaidumą per 128 bitų atminties magistralę. Pats grafikos procesorius turi 4608 CUDA branduolius, 144 TMU ir 48 ROP. Be to, GPU-Z programinė įranga taip pat patvirtina PCIe 5.0 x8 specifikaciją.