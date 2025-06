Per keturias dienas nupirkta net 3,5 mln. „Switch 2“

„Nintendo“ daugelį metų dirbo prie „Switch 2“ kūrimo. Tiems, kurie atidžiai sekė gandus, žaidimų konsolė nesukėlė didelių staigmenų, tačiau ilgai trukęs laukimas sukūrė stiprų impulsą ir susidomėjimą, kuris atsispindėjo rekordiniuose naujojo „Switch 2“ pardavimuose.

„Switch 2“ per keturias dienas parduota 3,5 milijono vienetų. Tai daugiau nei originalus „Switch“, kurio per keturias savaites parduota 2,7 milijono vienetų. Kaip pažymėjo „ComputerBase“, tai greičiausiai yra dėl to, kad originalus „Switch“ sekė po prastai įvertinto „Wii U“, o „Switch 2“ pasirodė tinkamu laiku, kai jau buvo susiformavusi žaidėjų bazė. Be to, „Nintendo“ sunkiai dirbo, kad paruoštų pakankamą atsargų kiekį šiam išleidimui.

„Switch 2“ jau pasiekė 26 procentus visų „Wii U“ pardavimų per visą jo gyvavimo laikotarpį. Tas nešiojamasis įrenginys iš viso nupirktas 13,5 milijono kartų, taigi „Switch 2“ turi didelę tikimybę greitai viršyti šį skaičių. Ar jis prilygs originalaus „Switch“ rekordui, yra kita istorija. Šios konsolės iki šiol parduota 152 milijonai vienetų. 2025 m. „Switch 2“ taip pat gali tapti geriausiai parduodamu NVIDIA produktu. Šis nešiojamas įrenginys turi NVIDIA „T239“ procesorių su „Ampere“ grafiką.