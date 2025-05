„Philips 34B2U3600C“ – pirmasis „Philips Monitors“ modelis su 5 metų garantija ir 10-os kartos TCO sertifikatu

Amsterdamas, 2025 m. gegužės 21 d. „Philips Monitors“ pristato „Philips 34B2U3600C“ – savo pirmąjį verslo klasės modelį su 10-os kartos TCO sertifikatu. Tai – 34 colių monitorius su lenktu VA ekranu ir USB-C jungtimis. Jis apjungia pažangias, praktiškas technologijas ir tvarumo siekį.



„Philips 34B2U3600C“ – tai naujas „Philips Monitors” nuolatinio dėmesio tvarumui pavyzdys, kuriuo siekiama laikytis pasaulinių aplinkosauginės atsakomybės standartų per visą gaminio gyvavimo ciklą ir reaguoti į didėjančią aplinkai draugiškų gaminių paklausą. 10-os kartos „TCO Certified“ – tai pasaulinis IT produktų tvarumo sertifikatas, apimantis aplinkosaugos, socialinius ir žiedinės ekonomikos kriterijus. Be to, „Philips Monitors“ su šiuo monitoriumi pristatė 5 metų garantiją, atspindinčią nuolatines pastangas mažinti elektronikos poveikį aplinkai, užtikrinant gaminių ilgaamžiškumą.



Apibendrinant, pagrindinės „Philips 34B2U3600C“ savybės yra:

● lenktas 34 colių ekranas, padedantis naudotojui įsitraukti;

● UWQHD raiškos VA ekranas su 1,07 mlrd. spalvų, kad vaizdai būtų aiškūs ir ryškūs;

● 5 W garsiakalbiai, naudingi rengiant vaizdo konferencijas;

● praktiškos jungtys, įskaitant USB-C ir 90 W įkrovimo galia bei RJ45 saugiam ryšiui;

● geresnis akių komfortas su „TÜV Rheinland Eyesafe“ sertifikatu ir „SoftBlue“ technologija;

● kompaktiškas stovas, leidžiantis reguliuoti aukštį, pakreipimą ir pasukimą, taip užtikrinant maksimalų naudotojo patogumą;

● „SmartKVM“ jungiklis, leidžiantis sklandžiai klaviatūra perjungti šaltinius;

● „MultiView“, leidžianti vienu metu matyti vaizdą iš kelių šaltinių.

„Philips 34B2U3600C“ galima įsigyti jau dabar, gamintojo rekomenduojama kaina – 439 eur.

Norėdami sužinoti daugiau apie šį modelį ir jo funkcijas, apsilankykite gaminio puslapyje „Philips“ svetainėje: https://www.philips.lt/c-p/ 34B2U3600C_00/



Daugiau informacijos apie „Philips Monitors“ sprendimus hibridiniam darbui rasite https://www.philips.lt/c-m-so/ monitoriai.