„Philips E9″: Spindinčios spalvos ir stilingas dizainas

Naujieji „Philips E9″monitoriai pasižymi elegantišku dizainu ir akinančiomis spalvomis

IPS LED plačių apžvalgos kampų vaizdo technologija su tikroviškomis spalvomis ir „Full HD“raiška

Trys modeliai, kurių kiekvienas turi27 colių ekraną

Amsterdamas, 2018 m. Vasario 28 d., MMD, lyderiaujanti technologijų bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips Monitors“ prekių ženklą, skelbia apie „Philips E-line“ serijos papildymą trimis naujais monitoriais. Praminti „E9″, šie modeliai, dėl geresnio žiūrėjimo ir puikaus stiliaus, apjungia išskirtinį dizainą su nepaprastu vaizdų atkūrimu. Būdami 27 colių dydžio, visi trys „E9″ siaurakraščiai „Full HD“ monitoriai su „Ultra-Wide Color“ technologija atkuria tikroviškus vaizdus su įtraukiančio žiūrėjimo kampais didesniam patogumui ir malonumui namuose ar darbe.

Nepriekaištinga vaizdo kokybė

Visi naujieji „Philips E9″ monitoriai turi puikius 27 colių dydžio IPS LED plačių apžvalgos kampų ekranus. Skirtingai nuo standartinių TN panelių, IPS užtikrina geresnį vaizdą ir spalvų tikslumą, be to, turi 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekranus galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu, mėgaujantis ypač aiškiais vaizdais ir ryškiomis spalvomis. Dėl to šie modeliai idealiai tinka ne tik nuotraukų bei filmų žiūrėjimui, bet ir interneto naršymu, o taip pat profesionaliam naudojimui, kuomet reikalingas spalvų tikslumas ir nuoseklus ryškumas. „Ultra-Wide Color“ technologija suteikia „E9″ monitoriams ypač plačią spalvų gamą gilesnėms, ryškesnėms ir natūralesnėms spalvoms, o „Full HD“ 1920 x 1080 raiška užtikrina fenomenalų detalumą, ryškumą ir kontrastą vaizdams, tokiems tikriems, kad norisi paliesti. Be to, šie monitoriai tausoja akis dėka „Flicker-Free“ technologijos, kuri reguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą patogesniam žiūrėjimui, ir dėka „Philips LowBlue Mode“ režimo, kuris naudoja išmanią programinę įrangą, kad būtų sumažinta žalinga trumpųjų bangų mėlyna šviesa ir užtikrinta geresnė savijauta.

Stilingas dizainas

„E9″ monitoriai tęsia išmanaus dizaino tradiciją, dėl kurios „Philips E-line“ serija tapo tokia sėkminga. Visi trys 27 colių modeliai yra blizgios juodos apdailos su elegantišku metaliniu stovu, itin plono 9.94 mm skersmens ir turi įdiegtą „AMD FreeSyncTM„technologiją, kuri sinchronizuoja monitoriaus atsinaujinimo dažnį su grafikos procesoriaus pateikiamais kadrais, kad būtų pasiekta be galo sklandi žaidimo eiga. Monitoriai taip pat pasižymi itin siaurais rėmeliais vientisam vaizdui ir minimaliam žiūrėjimo pertraukimui, todėl jie idealiai tinka daugiaekranėms aplinkoms ar vaizdo ekranų sienoms, taip pat daugybei kitų paskirčių nuo grafinio dizaino, profesionalių programų iki žaidimų. Be to, ekranai ne tik fantastiškai atrodo, bet ir tausoja aplinką. Pagaminti iš tvarių, ekologiškų medžiagų, atitinkančių svarbiausius tarptautinius standartus, šie monitoriai yra be gyvsidabrio ir švino, tiekiami pakuotėse iš 100% perdirbamų medžiagų, dėka mažo energijos suvartojimo užtikrinantys energijos taupymą.

Lengva prieiga

Visi trys „E9″ monitoriai, pritaikyti universaliai skaitmeninei prieigai, turi būtinąją programinę įrangą priimti didelės raiškos multimedijos sąsajos (HDMI) įvestį aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso duomenų perdavimui iš asmeninių kompiuterių ar daugelio kitų audiovizualinių šaltinių (įskaitant televizijos priedėlius, DVD grotuvus, A/V imtuvus ir vaizdo kameras). „276E9QJAB“ modelis, užtikrinantis dar didesnį patogumą ir geresnį ryšį, taip pat turi „DisplayPort“ jungtį žaibiško greičio kadrų vaizdavimui ir atsinaujinimui, bei įmontuotus stereo garsiakalbius, leidžiančius labiau mėgautis multimedija.

„E9„ šeima toliau auga

Be naujų 27 colių plokščiaekranių monitorių, „Philips E9″ šeima išsiplės, pristačius keletą papildomų plokščiaekranių modelių ir monitorių lenktais ekranais, kurie pasižymės elegantišku, itin plonu 9.94 mm skersmens dizainu ir tokiomis technologinėmis naujovėmis, kaip „AMD FreeSyncTM„technologija. „276E9QDSB“, „276E9QJAB“, ir „276E9QSB“ „Full HD“ modeliai prekyboje pasirodys nuo 2018 m. kovo mėn. ir kainuos 189 €. Po to gegužę bus pristatyti 23.8 colių plokščiaekraniai, o liepą pasirodys 21.5 colių „Full HD“ plokščiaekraniai modeliai. „Philips“ taip pat sukūrė tris „E9″ modelius lenktais ekranais, mažiau iškraipančiais vaizdą ir sukuriančiais didesnio pasinėrimo efektą, kuriuos 31.5 colių dydžio FHD/QHD formatu ir 27 colių dydžio „Full HD“ formatu bus galima įsigyti gegužę.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite www.philips.com/monitors.

Techninės specifikacijos: „Philips 276E9QSB“ / „276E9QDSB“ / „276E9QJAB“