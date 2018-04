Pirmasis „Witcher“ sezonas bus 2020 metais

„Netflix“ kiek seniau pranešė, kad jie kurs „Witcher“ serialą, paremtą Andrzejaus Sapkowskio parašyto romano „Raganius“ pasauliu. To pačio pasaulio buvo įkvėptos ir trys „The Witcher“ žaidimo dalys, paskutinė buvo ypač sėkminga. Dabar jau žinoma kiek daugiau ir apie patį serialą.

Tampa aišku, kad pirmasis „Witcher“ sezonas startuos 2020 metais, o jame bus 8 epizodai, kiekvienas bus valandos trukmės. Kūrėjai sako, kad nenorėjo ištempti sezono, kad jis viduryje netaptų nuobodus. Šiuo metu jau yra sukurtos scenarijaus gairės pirmajai serijai, bet tai dar kiek keisis, kai bus surinkti visi aktoriai ir šlifuojant patį scenarijų. Kūrėjai žada, kad jie vertina kokybę labiau nei greitą visko užbaigimą, todėl galime laukti dar vieno kokybiško serialo. Jei kokiu nors būdu „Witcher“ bus padarytas prastai, šios frančizės fanai tikrai turės ką pasakyti.

Kūrėjai atskleidžia, kad šis serialas bus unikalus ir pasitelks savo interpretacijas, todėl nebūtinai bus atkartojami įvykiai, buvę knygose ar žaidimuose. Tuo pačiu priduriama, kad jie reiškia didelę pagarbą „CD ProjecRED“, kurie „Raganiaus“ knygas žaidime išvystė nuostabiai ir nepakartojimai.

Happy Friday! So much information coming out of the @netflix event in Rome. I’m told by my friends and colleagues that the level of excitement and anticipation for #Witcher was crazy! Let’s sort through it…

EIGHT EPISODES. Yes! I know, I know, it may not seem like enough for you, but creatively, it’s the right call. The episodes can be tight, action-packed, rich in character and story, without lagging in the middle of the season. Sounds good to me, sound good to you?

2020. Who knows?! We’re moving quickly ahead with everything — like, my head is spinning around Exorcist-style, except with enthusiasm, not evil possession — but one thing is certain: quality comes before speed. You’ll get it as soon as humanly possible, and it’ll be good.

WE’LL BE SHOOTING IN EASTERN EUROPE. Yes! This show couldn’t exist anyplace else. Period. Also, I just spent ten days surrounded by Slavic eye-candy. I MUST come back, soon.