„Qualcomm“ atskleidė „Snadragon X2 Elite“. Turės iki 18 branduolių
„Qualcomm“ savo „Snapdragon Summit 2025“ konferencijoje Maui pristatė du naujus procesorius, skirtus „Windows“ kompiuteriams: „Snapdragon X2 Elite Extreme“ ir „Snapdragon X2 Elite“. Šie lustai pakeičia praėjusiais metais išleistą pirmosios kartos „Snapdragon X Elite“ seriją ir yra skirti aukščiausios klasės ploniems ir lengviems įrenginiams, pasižymintiems didesniu našumu, ilgesniu baterijos veikimo laiku ir greitesniu dirbtinio intelekto pagreičiu.
Kol kas nėra jokios informacijos apie pigesnius „X2 Plus“ lustus, taigi „Qualcomm“ vėl daro tą pačią klaidą, pirmiausia pristatydama brangiausius flagmanus.
Naujoji serija pagaminta naudojant 3 nm technologiją ir turi trečiosios kartos „Qualcomm Oryon“ procesorių branduolius. „Flagmanas X2 Elite Extreme“ (X2E-96-100) turi iki 18 branduolių, įskaitant 12 „Oryon Prime“ ir 6 P branduolius, o boost dažnis siekia 5,0 GHz iki dviejų branduolių. Apkrovus visus branduolius galime tikėtis iki 3,6 GHz dažnio. „Qualcomm“ teigia, kad CPU našumas yra iki 75 % didesnis, palyginti su X86 konkurentais, turinčiais tokį patį galios lygį.
Grafiką tvarko naujas „Adreno X2-90“ GPU, kuris užtikrina 2,3 karto didesnį našumą vienam vatui, palyginti su pirmosios kartos „X Elite“. AI užduotims atlikti tiek „Extreme“, tiek standartiniai „Elite“ modeliai turi integruotą naujausią „Hexagon NPU“, kurio našumas yra 80 TOPS INT8, kuris, pasak „Qualcomm“, yra greičiausias iš visų nešiojamiesiems kompiuteriams skirtų procesorių. Šis NPU yra optimizuotas „Copilot+“ ir AI darbo krūvio vykdymui lokaliai.
Visi nauji „Qualcomm“ procesoriai palaiko LPDDR5X-9523 atmintį iki 128 GB talpos, „Snapdragon X75“ 5G modemą su maksimalia 10 Gbps atsisiuntimo sparta, Wi-Fi 7 ir Bluetooth 5.4. Taip pat įtraukta „Qualcomm Guardian“ technologija, skirta įmonių lygio įrenginių valdymui ir saugumui.
Įrenginiai su „Snapdragon X2 Elite“ procesoriais turėtų pasirodyti 2026 m. pirmojoje pusėje, o jų dizainas apims nešiojamuosius kompiuterius ir kompaktiškus stalinius kompiuterius.
