Vienas „Steam“ naudotojas tapo pirmuoju platformoje turinčiu 40 000 žaidimų
Sonix (arba SonixLegend, pagal jų „Steam“ profilio URL) yra Šanchajuje, Kinijoje, gyvenantis žaidėjas, kuris „Steam“ paskyrą turi jau 15 metų. Per tą laiką jis sukaupė 40 028 žaidimų kolekciją. Tai prilygsta maždaug 2668 žaidimams per metus arba šiek tiek daugiau nei septyniems žaidimams per dieną.
Šią savaitę peržengęs 40 tūkst. ribą, Sonix tapo vieninteliu „Game Collector: 40,000+“ ženklo savininku. Tačiau gali būti, kad netrukus šį pasiekimą pakartos ir kiti. Pagal „Steam“ žaidimų kolekcijų reitingą, kuriame pirmauja Sonix, antroje vietoje esantis Ian Brandon Anderson savo bibliotekoje turi 39 500 žaidimų.
Įdomu tai, kad penki geriausi žaidimų kolekcionieriai per pastarąsias penkias dienas pasiekė naujus rekordus: 40 tūkst., 39 tūkst., 36 tūkst. ir 35 tūkst.
„SteamDB“ atskleidžia kai kurias detales apie Sonix paskyrą. Jei visi jų paskyroje esantys produktai būtų parduoti šiandien, įskaitant nuolaidas, jų bendra kaina siektų net 641 951 JAV dolerį. Faktinė paskyros vertė, pagrįsta „mažiausiomis kainomis“, yra 248 755 JAV doleriai. Taip pat atrodo, kad Sonix turi beveik 100 000 žaidimų, bet „Valve“ skaičiuoja tik 40 028, kurie nėra šlamštas.
Sonix paskyros lygis 303 yra akivaizdžiai daug aukštesnis nei daugumos naudotojų, bet tai yra vienas iš žemiausių labiausiai turimų žaidimų reitingų lentelėje. Naudotojas Stasik vis dar yra numeris vienas šioje kategorijoje, pasigirti galintis neįtikėtinu „Steam“ lygiu 6020.
Iš 40 000 turimų žaidimų, kurį žaidimą Sonix žaidė ilgiausiai? Nustebinti gali tai, kad tai yra „Alien Swarm“, nemokamas kooperacinis daugelio žaidėjų šaudyklės žaidimas, kurį „Valve“ išleido 2010 m. Tai vienas iš 34 žaidimų, kuriuose Sonix atrakino visus pasiekimus ir kiekvieną kartą pelnė „Perfect Game“ apdovanojimą.
