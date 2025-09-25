„Qualcomm“ taip pat atskleidė naują mobilių telefonų lustų flagmaną, „Snapdragon 8 Elite Gen 5“
Kaip ir tikėtasi, kartu su naujausiu nešiojamųjų kompiuterių klasės Arm lustų, „Snapdragon X2 Elite“ serija „Qualcomm“ oficialiai pristatė savo naujausią mobiliųjų įrenginių flagmaną, „Snapdragon 8 Elite Gen 5“. Išleidus „8 Elite Gen 5“, „Qualcomm“ dar labiau pasinėrė į AI darbo krūvius, tuo pačiu naujajam SoC pridėdama keletą atnaujinimų. Jame yra „Oryon Gen 3“ procesorius, turintis du „Prime“ branduolius, galinčius dirbti iki 4,60 GHz dažniu, ir šešis „Performance“ branduolius, dirbančius iki 3,62 GHz dažniu, kurie visi yra suporuoti su 24 MB talpos spartinančiąją atmintimi, padalinta į 12 MB blokus – po 12 MB kiekvienam branduolių klasteriui. „Qualcomm“ teigia, kad tai padidins vieno branduolio našumą 20 %, o kelių branduolių našumą – 17 %, palyginti su „Snapdragon 8 Elite Gen 2“ ir panašiais procesoriais.
Atrodo, kad „8 Elite Gen 5“ vieno branduolio „Geekbench 6“ rezultatai siekia apie 3800 taškų, o visų branduolių rezultatai – apie 12 400 taškų, tai yra apie 3000 taškų daugiau nei dabartinis „Geekbench“ lyderis „Samsung Galaxy S25 Ultra“ ir jo „Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy“.
Žinoma, kaip ir daugelis naujausių technologijų pristatymų, „Qualcomm“, pristatydama „Snapdragon 8 Elite Gen 5“, didelį dėmesį skiria AI darbo krūviams. AI našumas ir NPU atnaujinimai yra gausūs. „Qualcomm“ teigia, kad naujasis „Hexagon“ NPU yra 37 % greitesnis ir 16 % efektyvesnis nei ankstesnės kartos. Naujas „Hexagon“ NPU dabar taip pat dirba kartu su ISP, kad vaizdo įrašus apdorotų efektyviau ir greičiau. Panašiai kaip ISP paprastai apdoroja vaizdus, „8 Elite Gen 5“ NPU bus naudojamas apšvietimui, spalvų atkūrimui ir ryškumui valdyti. „Qualcomm“ taip pat pademonstravo generatyvinį vaizdų apdorojimą, pateikdama pavyzdį, kaip „akimirksniu“ pašalinti atspindžius ir artefaktus iš vaizdų. Naujas NPU taip pat įgalins „ModelBest“ įrenginyje veikiantį agentinį AI su integruotu mokymu ir praeities pokalbių atmintimi. Manoma, kad šis AI galės pasiekti daugelį įrenginyje esančių programų, failų ir funkcijų, įskaitant vietą, saugomus vaizdus ir socialinę mediją, kad galėtų automatiškai skelbti, klasifikuoti nuotraukas ir atlikti kitas užduotis.
Teigiama, kad naujasis „Adreno“ GPU yra 23 % greitesnis ir 20 % efektyvesnis nei jo pirmtakas, be to, jame įdiegtas tinklinis šešėliavimas ir aparatūrinis ray tracing apdorojimas. Naujasis GPU turi naują „trijų dalių“ dizainą, o jo dažnis siekia iki 1,2 GHz. Jis taip pat turi naują „Adreno High Performance Memory“ (HPM) – integruotą 18 MB atminties talpyklą, kuri pagerina atsako laiką ir našumą. Manoma, kad ji padidina atminties pralaidumą 38 % ir leidžia kai kuriuose žaidimuose žaisti 10 % efektyviau. „Qualcomm“ teigia, kad HPM privalumai ypač pastebimi ilgesnių žaidimų sesijų metu. „Qualcomm“ taip pat bendradarbiavo su „Epic Games“, siekdama optimizuoti „Unreal Engine“ funkcijas, pvz., „Lumen“, „Nanite“ ir „Chaos Physics Engine“. Viskas tai yra „Unreal x Snapdragon Developer Alliance“ programos, skirtos skatinti žaidimų kūrimą „Snapdragon“ platformoms, dalis.
