„Reddit“ moderatoriai įspėja, kad MSI marketingo botai užplūdo forumą
GamingLaptops „Reddit“ moderatoriai iškėlė klausimą dėl koordinuoto rinkodaros, nukreiptos į jų bendruomenę, padidėjimo. Neseniai paskelbtame pranešime komanda informavo naudotojus, kad rekomendacijų srautuose gausu komentarų, kuriuose reklamuojamas vienas prekės ženklas ar jo modelis. Šis prekės ženklas yra MSI.
Pasak moderatorių, įrašai rodo aiškius koordinavimo požymius, o ne tikrus bendruomenės patarimus. Daugelis paskyrų dalijasi beveik identiškais komentarais, kurie skiriasi tik nežymiai. Tonas ir formuluotės atrodo nukopijuoti, o paskyros keletą kartų paskelbia komentarus ir tada nutyla. Moderatoriai mano, kad šiuose veiksmuose dalyvauja botai ir apmokami komentatoriai.
Problemą dar labiau komplikuoja dirbtinio intelekto generuojamo šlamšto plitimas. Nors kai kurie komentarai iš pirmo žvilgsnio atrodo sklandūs, jiems trūksta autentiškų naudotojų rekomendacijų gilumo ir išsamumo, todėl moderavimas tampa sudėtingesnis.
Siekiant apsaugoti bendruomenę, GamingLaptops moderatoriai priminė taisykles: rekomendacijų temose draudžiama reklamuoti prekės ženklus, privaloma visiškai atskleisti ryšius ir daugiau dėmesio skirti asmeninei patirčiai, o ne rinkodaros šūksniams.
