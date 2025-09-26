„Deutshe Bank“: AI burbulas JAV leidžia išvengti recesijos
Remiantis neseniai „Deutsche Bank“ klientams išsiųsta tyrimų ataskaita, dirbtinio intelekto bumas šiuo metu padeda JAV ekonomikai išvengti recesijos, tačiau tai negali trukti amžinai. „Deutsche Bank“ užsienio valiutų tyrimų padalinio vadovas George Saravelos teigė, kad JAV šiemet būtų artimos recesijai, jei didžiosios technologijų bendrovės nebūtų tiek daug investavusios į naujų dirbtinio intelekto duomenų centrų kūrimą.
Saravelos teigė, kad „AI mašinos“ šiuo metu tiesiogine prasme gelbsti JAV ekonomiką, tačiau toks augimas negali būti tvarus, jei išlaidos nebus nuolat didinamos. NVIDIA, pagrindinis galingų AI greitintuvų, naudojamų duomenų centruose, tiekėjas, galėtų prisiimti didžiąją dalį likusio augimo, kurį JAV ekonomika patyrė pastaraisiais mėnesiais.
„Bloga žinia yra ta, kad norint, jog technologijų ciklas ir toliau prisidėtų prie BVP augimo, kapitalo investicijos turi išlikti parabolinės. Tai yra labai mažai tikėtina“, – sakė Saravelos.
„Deutsche Bank“ pabrėžia, kad didžioji dalis šio augimo yra susijusi su naujomis patalpomis, kurias stato žmonės, o AI technologijų ir paslaugų sektorius dar nėra padaręs reikšmingo indėlio į BVP.
„Deutsche Bank“ įspėja, kad apie pusę S&P 500 indekso rinkos prieaugio lėmė su technologijomis susijusios akcijos. Torsten Sløk iš „Apollo Management“ atskirame pranešime pritaria šiai nuomonei ir pažymi, kad akcijų investuotojai yra „dramatiškai pernelyg susiję“ su AI investicijoms.
Pasak „Bain & Co.“ analitikų, net ir su visomis šiomis išlaidomis AI greičiausiai nesukurs pakankamai pajamų, kad finansuotų tolesnes augimo iniciatyvas. Iki 2030 m. numatoma AI paslaugų paklausa pareikalautų 2 trilijonų JAV dolerių metinių pajamų, o tai reiškia, kad pasauliniu mastu trūktų 800 milijardų JAV dolerių, kad būtų patenkinta ši paklausa.
NVIDIA neseniai skyrė 100 mlrd. JAV dolerių „OpenAI“, kad ši sukurtų papildomus 10 gigavatų AI skaičiavimo pajėgumų, o „OpenAI“ padidino investicijas, planuodama sukurti visą naujų AI duomenų centrų tinklą. Tuo tarpu „OpenAI“ generalinis direktorius Sam Altman pripažino, kad AI investuotojai elgiasi neracionaliai ir dėl to kai kurie neišvengiamai praras dideles pinigų sumas.
