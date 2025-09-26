„Eastern Exorcist“ ir „Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Eastern Exorcist“ ir „Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad abu žaidimai veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl „Eastern Exorcist“ ir „Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy“ bus aktyvus iki spalio 2 dienos.
Naujausi komentarai