MSI praneša apie atnaujintas „MAX“ ir „EVO“ pagrindines plokštes su 64 MB BIOS
MSI paaiškino „MAX“ ir „EVO“ prierašų, įdiegtų AMD 800 serijos pagrindinių plokščių atnaujinime, reikšmę. „Gamescom 2025“ parodoje kompanija pristatė keletą „X870E MAX“ plokščių. Pasak MSI, tiek „MAX“, tiek „EVO“ variantai turi didesnį 64 MB BIOS ROM lustą. Kinijos žiniasklaidos pranešimais, ši papildoma talpa taip pat leidžia naudoti tokias integruotas funkcijas kaip įmontuoti tinklo tvarkyklės ir patirties optimizavimo įrankiai. Integruotos tvarkyklės sumažina poreikį rankiniu būdu įkelti tvarkykles pirminio paleidimo metu.
„MAX“ serija turi dar vieną komponentą: nepriklausomą dažnių generatorių. Dėl to „MAX“ plokštės gali palaikyti pažangesnes spartinimo technikas, leidžiančias entuziastams realiuoju laiku koreguoti BCLK nustatymus ir dar labiau padidinti našumą.
MSI teigia, kad „MAX“ / „EVO“ atnaujinimai yra dalis platesnio AMD platformos atnaujinimo dalis, skirto padidinti lankstumą kūrėjams, nelaukiant naujos kartos lustų rinkinių. MSI planuoja išleisti „MAX“ ir „EVO“ versijas su įvairiais pagrindinių plokščių modeliais, nuo kompaktiškų ITX iki didelių ATX modelių.
