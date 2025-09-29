ASUS išleidžia BIOS ROG nešiojamiems kompiuteriams, kuris sprendžia striginėjimo problemą
ASUS pasidalijo naujausia informacija apie ROG nešiojamųjų kompiuterių problemas, kurios pastaruosius kelerius metus pasireiškė keliems modeliams. Po vidinių bandymų kompanija teigia, kad jos inžinierių komanda nustatė tam tikrų sistemų veikimo sutrikimų, trumpų užstrigimų ir garso pertraukimų priežastį.
Pirmoji beta BIOS versija dabar išleidžiama tam tikriems 2023 m. nešiojamiesiems kompiuteriams, įskaitant „Strix SCAR 15“ (G533ZW) ir „Zephyrus M16“ (GU604VI). ASUS kviečia šių modelių savininkus išbandyti ankstyvąją programinę įrangą ir pateikti atsiliepimus. Bendrovė patvirtino, kad naudojant šią beta programinę įrangą garantija nebus panaikinta.
Šis žingsnis buvo žengtas po kelis mėnesius trukusių pranešimų, kad BIOS ACPI programinės įrangos kodas yra pagrindinė pertraukimų priežastis. Bendruomenės narių pateikta analizė rodo, kad neefektyvios instrukcijos buvo perduotos „Windows“ ACPI.sys tvarkyklei, o tai lėmė ilgus vėlavimus ir nevienodą procesoriaus naudojimą.
Nors pirmojoje išleidimo bangoje yra tik keletas 2023 modelių, ASUS teigia, kad galutiniai BIOS atnaujinimai visoms paveiktoms sistemoms bus pradėti diegti spalio pradžioje, o papildomi modeliai bus įtraukti vėlesnėse bangose.
